Persiguió a un presunto ladrón y lo baleó en la cabeza

12/06/2017 -

Gritos, corridas y disparos de armas de fuego quebraron, en la noche del viernes, la tranquilidad del barrio Policial de Concepción. Fue cuando un grupo de personas intentó ajusticiar a un presunto ladrón en la vía pública.

Alberto Herrera, un vecino de la esquina de calle Sarratea y avenida Las Américas, salió apresurado al frente de su casa y se dio sorpresivamente con que en el hall de acceso había un joven tirado en el piso y otro que le efectuaba disparos. De unas cinco gatilladas, al menos dos impactaron en la víctima.

"¿Qué hacés en mi casa y con este hombre?", le alcanzó a gritar Herrera. Entonces el agresor le respondió, apuntándole a la cabeza con el mismo revólver: "Vos callate, no te metás", relató La Gaceta.

"Gatilló dos veces, pero los tiros no le salieron. Quedé helado y sólo alcancé a retroceder", agregó el vecino. Después, el atacante arrastró al herido hasta la calle y allí siguió disparándole y pateándolo. Finalmente, creyéndolo muerto, se retiró junto a otro muchacho, que al parecer era su hijo. "No me vas a querer robar nunca más el camión", le habría dicho antes de retirarse.

Eduardo Enrique Faur, alias "El Ñato", tiene 20 años y es el joven agredido. Según se informó, ayer permanecía en grave estado ya que había recibido el impacto de dos proyectiles calibre 32 a la altura de la nuca. En tanto, el presunto agresor tiene 19 años y ya había sido aprehendido por la Policía por orden de la Fiscalía de la IV Nominación, a cargo de Edgardo Sánchez.