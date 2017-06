Gustavo Coleoni: "Con 16 puntos estamos adentro"

Fotos SIN EXCUSAS. Coleoni evitó responsabilizar a Gianinni por la derrota de ayer. "Es un buen árbitro Mauro", dijo.

13/06/2017 -

Gustavo Coleoni, entrenador de Central Córdoba, se fue "con bronca" por la derrota con Aldosivi, pero dijo estar "tranquilo porque el trabajo se ve y se ve un equipo fuerte, que no está golpeado ni caído".

"Este equipo sale a presionar, intenta jugar. No es fácil en este club pelear la permanencia porque hay mucha presión, mucha gente que está muy pendiente del equipo. Y los muchachos se hacen cargo de la situación, piden la pelota, intentan jugar. Ahora a pensar en Tucumán que tenemos una final importante en la Ciudadela para sacar un buen resultado", dijo el "Sapito" en diálogo con Radio Panorama, enfocándose de lleno en la lucha por la permanencia en la B Nacional.

El "Sapito" no sale de su asombro por la gran cantidad de gente que los alentó en Caseros: "Hasta yo me sorprendí. Y me llena de bronca no poder darle satisfacción a esta gente porque de local también te alientan todo el partido". Pero enseguida les dejó un mensaje cargado de optimismo. "Son unos leones los negros, les vamos a dar la permanencia", aseguró.

Y hasta hizo números. Quedan 27 puntos en juego. ¿Cuántos necesita Central para salvarse? "Con 16 puntos estamos adentro, con 15 es muy factible. Hay que ver los otros equipos cómo están, cómo se encuentran. En estas instancias siempre los equipos sacan menos puntos de los que se cree por la presión y todo lo que indica pelear la permanencia", respondió.