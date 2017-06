Old Lions festejó por duplicado

14/06/2017 - La Federación Santiagueña Amateur de Hockey sobre césped y Pista hizo disputar las finales del Torneo Apertura Nissan Car NOA en las categorías formativas y allí el club que se destacó fue Old Lions que se consagró campeón en Séptima y Quinta División. En la primera, el representativo Azul venció a Santiago Lawn Tennis por 1 a 0 en el cotejo de vuelta y dio rienda suelta a la alegría en las instalaciones de los “Viejos Leones” el pasado domingo. El partido de ida había finalizado también con el triunfo de las “leonas” por 2 a 1 en el parque Aguirre. La tercera colocación fue para Green Sun. En Quinta División, Old Lions también se quedó con el título al hacer valer la ventaja del cotejo de ida con el triunfo por 2 a 1 ante Santiago Lawn Tennis, mientras que en el choque revancha el marcador fue de 3 a 3. Lugus ocupó la tercera ubicación. Para el Santiago Lawn Tennis Club, el éxito y la consagración llegaron de la mano del equipo de Sexta División que superó en ambos cotejos definitorios a Green Sun por 1 a 0 y 4 a 2, respectivamente. La tercera posición fue para Old Lions Azul. Pablo Lucatelli El presidente de la Federación, Pablo Lucatelli, hizo un balance de lo que fue la actividad para los equipos que representan a las divisiones formativas de cada institución y no dejó pasar la oportunidad para agradecer el apoyo de los sponsors y de toda la familia que día a día contrubuye para que el hockey infantil de Santiago del Estero siga por el buen camino. “El hockey infantil viene creciendo a pasos acelerados por la cantidad de jugadoras que se sumaron a los equipos y porque además se dieron otros factores para que eso ocura, como la incorporación de árbitros oficiales en los diversos Encuentros como también el apoyo incondicional de los padres a la actividad que realizan sus hijas. Vamos cerrando un primer semestre muy valioso para el hockey infantil y las actividades son cada vez más intensas y de mayor duración”, explicó Lucatelli cuando analizó el presente del semillero de la Federación Santiagueña. También adelantó que proximamente se realizará un Encuentro que estará bajo la organización del club Athenas.l