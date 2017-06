Mucha paridad en los duelos entre Güemes y Unión Santiago

Hoy 23:01 - Güemes y Unión Santiago protagonizaron uno de los duelos más parejos y emotivos de la séptima fecha del Torneo Anual que organiza el Consejo Auxiliar de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña. El Gaucho, que fue local, ganó en Sexta y Novena. El Tricolor se impuso en Séptima mientras que en Octava empataron. Los resultados de la jornada fueron: Sexta: Central Córdoba 0, Mitre Amarillo 0; Sarmiento 2, Instituto Santiago 1; Yanda 1, Central Argentino 4; Almirante Brown 1, Clodomira 1; Villa Unión 1, Banfield 1; Güemes 2, Unión Santiago 1; Estudiantes 3, Defensores de Forres 0; Unión de Beltrán 4, Independiente de Beltrán 1; Mitre Negro 1, Comercio 2; Sportivo Fernández 2, Vélez Sársfield 2; Agua y Energía 0, Independiente de Fernández 2. Séptima: Central Córdoba 0, Mitre Amarillo 1; Sarmiento 1, Instituto Santiago 0; Yanda 1, Central Argentino 2; Almirante Brown 1, Clodomira 1; Villa Unión 3, Banfield 0; Güemes 0, Unión Santiago 3; Estudiantes 0, Defensores de Forres 0; Unión de Beltrán 1, Independiente de Beltrán 1; Mitre Negro 1, Comercio 1; Sportivo Fernández 1, Vélez Sársfield 0; Agua y Energía 0, Independiente de Fernández 1. Octava: Central Córdoba 2, Mitre Amarillo 0; Sarmiento 3, Instituto Santiago 0; Yanda 0, Central Argentino 2; Almirante Brown 0, Clodomira 3; Villa Unión 2, Banfield 1; Güemes 1, Unión Santiago 1; Estudiantes 3, Defensores de Forres 2; Unión de Beltrán 2, Independiente de Beltrán 2; Mitre Negro 0, Comercio 2; Sportivo Fernández 0, Vélez Sársfield 2; Agua y Energía 1, Independiente de Fernández 1. Novena: Central Córdoba 1, Mitre Amarillo 0; Sarmiento 5, Instituto Santiago 0; Yanda 0, Central Argentino 1; Almirante Brown 1, Clodomira 0; Villa Unión 2, Banfield 0; Güemes 1, Unión Santiago 0; Estudiantes 1, Defensores de Forres 0; Unión de Beltrán 2, Independiente de Beltrán 1; Mitre Negro 2, Comercio 2; Sportivo Fernández 2, Vélez Sársfield 4; Agua y Energía 4, Independiente de Fernández 1. El próximo sábado, desde las 8.30, se jugará la octava fecha, que tiene los siguientes cotejos: Banfield vs. Almirante Brown, Clodomira vs. Yanda, Central Argentino vs. Sarmiento, Instituto Santiago vs. Clodomira (en Copse), Mitre Amarillo vs. Agua y Energía (en Banco Provincia), Vélez Sársfield vs. Mitre Negro, Comercio vs. Unión de Beltrán, Independiente de Beltrán vs. Estudiantes, Defensores de Forres vs. Güemes, Unión Santiago vs. Independiente de Fernández y Villa Unión vs. Sportivo Fernández