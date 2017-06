"No te olvides que volví de una licencia psiquiátrica, puedo matarte fácilmente, no jodas"

Fotos INDIGNANTE. Antes ya le había fracturado las costillas y le desfiguró el rostro. Las denuncias de la víctima "desaparecían" antes de llegar a la Fiscalía.

14/06/2017 -

Por pedido de la Dra. Marta Elena Ovejero -a cargo de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar- la policía logró detener a un suboficial, quien el pasado sábado 10 de junio amenazó de muerte a su ex pareja, apuntándole con su arma reglamentaria.

El efectivo fue acusado de violencia y debido a la "peligrosidad" que ello representa, quedó tras las rejas, según indicaron fuentes judiciales. Esta nueva investigación comenzó el pasado 10 cuando una mujer, de 48 años, residente en el Bº Ampliación 25 de Mayo se presentó en la Comisaría Nº2 del Menor y la Mujer y denunció que su pareja, una vez más, la había amenazado de muerte.

La víctima narró que estuvo casada con el sargento de policía, quien hasta ayer prestaba servicios en la Seccional 16 de Clodomira- por más de 20 años y fruto de esa relación tuvieron tres hijas, de 29, 22 y una adolescente de 14 años.

Según los dichos de la mujer, el acusado arribó a su casa -donde tenía prohibido ingresar- y tras mantener una discusión porque él no le quería devolver cierta documentación, sacó de entre sus prendas su arma reglamentaria y le apuntó a la cabeza, aseguró la víctima.

"No te olvides que volví de una carpeta psiquiátrica, así que te puedo matar fácilmente y no me van a hacer nada, no me jodas", habría expresado el "guardián del orden" mientras tenía su pistola 9 milímetros, apoyada en la frente de la madre de sus hijas.

Más tarde se subió a su automóvil y se retiró de la vivienda. Hizo apenas unos metros y detuvo el rodado. Desde allí llamó a su hija de 22 años y le preguntó si su madre se había retirado de la casa para hacer la denuncia.

La víctima llamó a su hija mayor y le pidió ayuda. Ésta última llegó a los pocos minutos y en un remís trasladó a su madre hasta la mencionada dependencia para radicar la denuncia. De inmediato se informó lo sucedido al fiscal de turno, quien ordenó la inmediata aprehensión del acusado y el secuestro del arma. El funcionario policial está acusado de amenazas calificadas.