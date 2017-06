Quiénes integran "Unidad Ciudadana", el frente electoral de Cristina Kirchner

Fotos Quiénes integran "Unidad Ciudadana", el frente electoral de Cristina Kicrhner.

Hoy 20:46 -

Este miércoles, Cristina Kirchner dio detalles de "Unidad Ciudadana", el frente que inscribió para participar de las elecciones. "No hay trabajo, los precios están por las nubes, la plata no alcanza, las tarifas son impagables y cierran comercios e industrias. Así no se puede vivir más. Así no se puede seguir. Así no hay futuro", publicó la expresidenta en sus cuentas en las redes sociales, con fuertes críticas al gobierno de Mauricio Macri.

Entre los espacios aliados están Compromiso Federal, del gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá, Frente Grande, del intendente de Ensenada Mario Secco, Kolina, de la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner (cuñada de la exmandataria), Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella, y el Partido de la Victoria, de Aldo San Pedro. Este frente competirá por fuera del PJ, en una maniobra pensada para evitar la interna con el exministro K de Transporte Florencio Randazzo, que tendrá como competidor en las PASO al intendente de José C. Paz Mario Ishii. Quedó excluido, además, el jefe de MILES Luis D'Elía.

Fuertes críticas al Gobierno en la plataforma del Frente K "Unidad Ciudadana" by Todo Noticias on Scribd