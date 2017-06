El Gobierno minimiza la división del PJ

Fotos Federico Pinedo, presidente provisional del Senado de la Nación.

15/06/2017 -

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, minimizó hoy la división del peronismo en las próximas elecciones legislativas, aunque alertó que en ese comicio se pone en juego el “camino de la mentira” o el “doloroso de la verdad y la reconstrucción” del país.



De esta manera, Pinedo se refirió a la decisión del kirchnerismo de presentar un frente sin el Partido Justicialista bonaerense para las PASO.

“Yo no sé si beneficia o no (a Cambiemos), no nos parece que sea lo más relevante. Lo relevante es que Cambiemos esté cerca de la mayoría de las personas para poder representar”, recalcó el senador oficialista.

Te recomendamos: Paso: Participarán tres frentes y se conocieron los nombres de los principales candidatos

Para Pinedo “es posible” que tanto la ex presidenta Cristina Fernández de Kichner y los candidatos de Mauricio Macri “tengan una cantidad de votos” importantes entre esos dos espacios, debido a que “representan dos modelos de país muy diferente”.

Puntualizó que la gente en las elecciones legislativas de este año la gente va “a consolidar un cambio difícil que se ha iniciado y no quiere volver al pasado”, en relación al kirchnerismo.

Al respecto subrayó: “Los que quieren seguir por la mentira y la inflación tienen otro camino, y nosotros estamos en el doloroso camino de la verdad y la reconstrucción”.

El kirchnerismo conformó ayer el frente “Unidad Ciudadana” para presentarse a las elecciones por fuera del PJ, sin definiciones sobre una eventual candidatura a senadora de la ex presidenta Cristina Fernández, mientras el ex ministro del Interior Florencio Randazzo ratificó su estrategia de presentarse a las PASO del justicialismo.

Tras esta jugada de la ex jefa de Estado, trascendió que en el Gobierno se mostraron optimistas por la división del PJ con miras en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, lo que beneficiaría al oficialismo en los comicios.