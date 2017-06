La terrorífica muñeca "poseída" que habla sin pilas en Perú

Hoy 16:56 -

Dos videos han generado terror entre los usuarios de YouTube. Las imágenes muestran a una muñeca supuestamente "poseída" que habla sin pilas en la ciudad peruana de Cusco. Algunos usuarios afirman de que se trata de un caso de actividad paranormal.

Las imágenes se grabaron en un parque de dicha ciudad y se aprecia a una muñeca en medio de un grupo de jóvenes, se ve una muñeca rubia que empieza a hablar y mover la cabeza. En un momento del clip, los jóvenes muestran la parte trasera de la muñeca y se ve que en lugar de cinco pilas, solo tiene tres y con el interruptor apagado.

Un joven entabla una "conversación" con la muñeca que, según testigos afirman que la muñeca va cambiando de voz y responde con frases como "He dormido tanto". "Gracias por despertarme". "¿Por qué me he muerto?". "Mi amigo me hace caso".

La publicación consiguió ser visto por más de 130 mil usuarios.

