La tercera fecha se posterga un fin de semana, por los festejos correspondientes al Día del Padre

Hoy 21:55 - La 3º fecha se jugará en las instalaciones del club Atlético Sumampa el próximo 25 de junio, ya que este fin de semana no habrá actividad debido a los festejos por el Día del Padre. Jugarán los siguientes partidos a partir de las 10: El Cyber vs. Unión Obrero; Polirrubros Mimitos vs. San Cayetano; Barrio Matadero vs. Sportivo Ramírez de Velazco; Los Amigos vs. Sector Bostero; Club Unión Argentino vs. Club Social y Deportivo Los Bichos; Los Tigres vs. 11 de Noviembre; Club Atlético Sumampa vs. Barrio Apache. Posiciones zona A: 1º Barrio Matadero 4 puntos; 2º Unión Obrero, 4; 3º Club Social y Deportivo Los Bichos, 3; 4º Los Amigos 3; 5º El Cyber, 3; 6º Sector Bostero 2; 7º Unión Argentino 0. Zona B: 1º Bº San Cayetano, 6 puntos; 2º Sp. Ramírez de Velazco, 4; 3º 11 de Noviembre, 4; 4º Atlético Sumampa 3; 5º Los Tigres, 1; 6º Bº Apache, 1; 7º Polirrubros Mimito 0.