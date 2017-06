Dujovne: "No habrá sorpresas" después de las elecciones

16/06/2017 -

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ratificó el plan económico del Gobierno al asegurar que ‘no habrá sorpresas’ después de las elecciones legislativas de octubre próximo, y anticipó que el Poder Ejecutivo enviará el año próximo al Congreso un proyecto de reforma tributaria.

‘Una de las características de este Gobierno es que la política económica es la misma en los años electorales que en los que no lo son. Los que están esperando que el día después haya sorpresas, no las van a tener’, afirmó. Subrayó que el Gobierno tiene ‘una meta del 3,2% de déficit para 2018 y la vamos a cumplir’. Precisó que eso se logrará ‘por un lado reduciendo subsidios a la electricidad, gas y agua’. ‘Heredamos un déficit muy grande y una presión tributaria altísima, entonces tenemos que ir administrando nuestros múltiples objetivos, en los que tenemos en claro que el gasto público no puede subir’, remarcó.