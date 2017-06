Randazzo afirmó que es la "opción para no repetir errores del pasado"

18/06/2017 -

El ex ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, ratificó su decisión de participar en las primarias abiertas por el Frente Justicialista para "defender los derechos de los que menos tienen y construir con todos los argentinos un futuro mejor" y afirmó que su espacio Cumplir es la "opción para no repetir los errores del pasado".

En una serie de tuits publicados en su cuenta oficial, Randazzo despejó las versiones que indicaban que podría no participar de las Paso, tras el armado por afuera del Partido Justicialista bonaerense que hiciera la ex presidenta Cristina Kirchner para no competir en una interna peronista con el dirigente oriundo de Chivilcoy.

"Somos la opción para no repetir los errores del pasado y superar la angustia del presente. Nada nos detendrá", remarcó el ex ministro de Interior y Transporte del kirchnerismo. Con respecto a su posición sobre el PJ, Randazzo dijo representar un "peronismo amplio, con humildad y autocrítica, con vocación de construir sin excluir".

Concluyó todos sus mensajes en Twitter con la frase "Vamos a Cumplir".