Urtubey reiteró sus críticas al kirchnerismo: "Es parte del pasado"

18/06/2017 -

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, consideró que al peronismo le va a ir bien en las próximas elecciones de octubre, porque podrá expresarle claramente su posición para acompañar a la gente, al tiempo que sostuvo que el kirchnerismo es pasado.

"Creo que nos va a ir bien y vamos a hacer una muy buena elección, donde el peronismo le pueda decir claramente a la sociedad de qué manera vamos a acompañar a la gente", dijo el gobernador.

Urtubey agregó que "en esta elección en alguna medida se revalidará o se renovará la dirigencia en cada una de las provincias, y después, sobre esa base, reconstruiremos lo que haya que construir" de cara al 2019.

Consultado sobre si para él el kirchnerismo es parte del pasado, respondió que "definitivamente, sí", porque "todos los personalismos corren la suerte del líder que los conduce".

"En términos de liderazgo, el kirchnerismo no funcionó mal. Estuvo doce años en el gobierno y me parece que es mucho tiempo, pero de todos modos ya está. La sociedad argentina ya fue para otro lado. Me parece que lo que hay que hacer es escuchar a la gente", manifestó el gobernador, durante una breve charla que mantuvo con periodistas nacionales.

Ataviado con un traje tradicional de gaucho, en el marco de los actos conmemorativos por el 196º aniversario de la muerte del general Martín Miguel de Güemes, Urtubey se hizo un espacio para hablar con los medios y consideró que "lo que necesita la Argentina es profundizar y poner el acento en las cosas que nos acercan y nos unen, no en las que nos dividen".