19/06/2017 -

Entre Juan Simón y Boca ya no hay acuerdos contractuales, pero sigue habiendo un amor infinito. Jugador del club del 88 al 94 y manager del 2014 al 2016, habló del momento de Boca en Radio Cooperativa un rato después de que el equipo de Guillermo Barros Schelotto le ganara a Aldosivi en Mar del Plata y le sacara siete de ventaja a su eterno rival, que en algún momento amagó con pelearle el título. ¿Qué dijo? Algo así como que a River no le dio la nafta...

‘Cuando River tuvo que ganar, tembló’, comentó Simón en Boca de Selección, el programa radial que conduce Daniel Mollo por AM 770, refiriéndose a la oportunidad que tuvieron los de Núñez en aquel partido que perdieron contra San Lorenzo, rival al que debía vencer para superar al menos a Boca en la punta del campeonato. No lo hizo entonces y Boca ya no le dio margen para que pudiera volver a intentarlo. Y Simón dejó en claro el porqué.