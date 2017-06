Olímpico enfrenta a Colón en divisiones inferiores

Fotos CANDIDATO. Olímpico tiene un equipo de jerarquía en Juveniles.

20/06/2017 -

La Asociación Capitalina de Básquet programó para esta noche dos partidos suspendidos del Torneo Anual.

En el estadio Vicente Rosales, Olímpico enfrentará a Sportivo Colón, en las categorías Infantiles y Juveniles, desde las 19.30 y 20.30, respectivamente. Carrillo y Herrera dirigirán ambos partidos.

El Negro bandeño aparece como candidato en ambas categorías, pero deberá ratificarlo ante un rival que puede complicar a cualquiera.

Mañana se cumplirá la siguiente programación: Villa Constantina vs. Lawn Tennis, en Cadetes y Mayores (Mukdsi y Montoya); Huracán vs. Juventud, en cadetes y Mayores (N. D’Anna y Páez); Quimsa vs. Atamisqui, en Infantiles y Cadetes (López y Alcorta).

Para el jueves fueron programados tres partidos: Red Star vs. Huracán, en Infantiles y Juveniles (Carrillo y Abdala); San Carlos vs. Patagonia, en Mayores (Páez y Alcorta).