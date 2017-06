El nacimiento de un "hombre-cordero" conmociona a Sudáfrica

Hoy 14:06 -

Los pobladores de la aldea sudafricana de Lady Frere quedó conmocionada por el nacimiento de una cría de oveja con malformación y consideran que fue enviado "por el diablo". Los ancianos han descrito al recién nacido como mitad humano y mitad bestia.

"Los mayores aseguran que fue enviado por el diablo y que nació de una relación entre un hombre y una oveja. Mucha gente tiene miedo y pide que su cuerpo sea quemado", afirmó uno de los testigos a los medios locales.

Debido a esta situación, el Departamento de Desarrollo Rural de Eastern Cape envió expertos para analizar el caso y así intentar calmar a la población. El jefe de servicios veterinarios dijo que la deformación se debió a una infección viral.

"Podemos afirmar que las fotos eran ciertas y que una oveja de Lady Frere dio a luz a un cordero con severas deformaciones que parece tener formas humanas. Pero no tiene nada de humano. El cordero que nació muerto fue infectado en una etapa temprana del embarazo con la fiebre del Rift Valley. Es el resultado de esa infección viral y nada más", afirmó el médico que cita el diario británico Daily Mail.

"La oveja infectada transmitió el virus al feto, que no pudo terminar de desarrollarse adecuadamente. Su forma final recuerda a la de un ser humano, pero no tiene ninguna parte human", finalizó en veterinario en su reporte.

