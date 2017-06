23/06/2017 -

El presidente de Boca, Daniel Angelici, consideró que Juan Román Riquelme ‘es el ídolo máximo’ de la historia del club pero admitió que le ‘molesta’ cuando critica ‘desde afuera’ el rendimiento de los jugadores actuales.

‘Boca está por encima de Riquelme y Tevez, ellos son dos personas grandes y cada uno puede tener su pensamiento. Lo único que pretendo es que no se critique a los jugadores porque cada uno que entra a la cancha intenta hacer lo mejor y desde afuera siempre es más fácil opinar. Eso me molesta’, concluyó.

Luego, bajó la ansiedad por el posible retorno de Carlos Tevez desde el fútbol chino y reiteró que esa decisión ‘la tomará o no junto a su familia en diciembre’, momento en el que su contrato contempla una cláusula de rescisión para volver a Boca. ‘Con Carlos hablé para agradecerle por el primer semestre de la campaña de campeón, de la que formó parte. Tenemos comunicación semanal y en agosto me voy a reunir con él en China, pero hasta diciembre no se sabrá nada’.