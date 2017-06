El viernes 7 de julio habrá una velada en el estadio Coliseo

23/06/2017 -

El próximo viernes 7 de julio se realizará una velada de boxeo profesional en el estadio Coliseo de la ciudad de La Banda.

La pelea principal estará a cargo de Hugo ‘El Ñato’ Roldán (Gym 8 de Abril) y Fabián ‘Sugar’ Calderón (Calderón Gym), que se enfrentarán a 4 rounds.

Como semifondo, también a 4 rounds, irá el duelo entre Sergio ‘El Zurdo’ Rosales (Coliseo) y el tucumano Marcos Arias.

También fueron programadas tres peleas amateurs: Jonathan Masa (Natal Gym) vs. Samuel López (Tucumán), Marcos "El Piojo" Silva (Coliseo) vs. Fernando "Rocky" González, Gonzalo Latorre (Gym Pazo) vs. David Reguera (Tucumán) y Víctor Romano (Natal Gym) )vs. Nicolás Barrera (Tucumán).

Además subirán al ring los menores: Luis Borques (Suárez) vs. Leandro Roldán (Tucumán) y Luis Rosales (Gym Paso) vs. Rodrigo "Zurdo de Oro" Ruiz (Tucumán).

En el Coliseo de Alberdi y Matienzo se venderán las entradas preferenciales a $ 80 y el ring side, a $ 130.