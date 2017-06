La fundación "La Casita del Árbol" lanzó la campaña promoción de derechos "Yo me pongo en tu lugar"

Fotos ELLOS YA SE UNIERON. Muchas personas subieron sus fotos a su Facebook y expresaron su compromiso.

Bajo el lema "Yo me pongo en tu lugar", la fundación "La Casita del Árbol" inició una campaña de promoción de los derechos de las personas con discapacidad, con el objetivo de generar conciencia en la sociedad sobre la importancia de respetar la ley que los ampara. La misma se realiza a través de la red social de Facebook, e invitan a todos los santiagueños a unirse de una manera muy práctica: deben pegar en su muro una fotografía con un cartel que cite la frase "Menos barrera, menos discapacidad" seguido de una acción que se comprometen a hacer por las personas con discapacidad.

"La discapacidad son las barreras que todos nosotros ponemos a las personas y que le impiden su inclusión plena en la sociedad. Por ello, a mayor barrera, mayor es la discapacidad. A fin de borrar esas barreras es que invitamos a todos los santiagueños a subir al Facebook una foto con la leyenda ‘Menos barrera, menos discapacidad’, y agregar un compromiso, que puede ser ‘Yo me comprometo a no tapar rampas’, ‘Yo me comprometo a no usar los baños destinados a las personas con discapacidad’, ‘Yo me comprometo a no decir más incapaz, discapacitado, minusválido’, ‘Yo me comprometo a hablar con mis hijos de inclusión’, ‘Yo me comprometo a gestionar que en mi trabajo pongan una rampa’. La idea es que esas promesas puedan ser cumplidas y que todos sus contactos puedan verlo e imitarlo", explicó sobre la dinámica y los objetivos de la campaña, la Dra. Carolina Agüero, fundadora de "La Casita del Árbol".

Logros

A días de su lanzamiento, la campaña ya comienza a tener sus frutos.

Según explicó la Dra. Agüero, "hubo gente que por la campaña se comprometió a hacer rampas frente a sus casas y ya lo hicieron; otros se comprometieron a arreglar sus veredas para que nos niños puedan desplazarse sin complicaciones y cumplieron. Muchos prometieron no estacionar en sectores en los que hay un rampa. Estamos muy felices por el compromiso de todos", sintetizó.