Muerte súbita y parada cardíaca

26/06/2017 -

La muerte súbita es una muerte natural de causa generalmente cardíaca, que se precede de una pérdida brusca de la conciencia en la hora siguiente de la aparición de los síntomas.

Éstos pueden ser inespecíficos, hasta un dolor de pecho de tipo opresivo que nos puede ir avisando a un probable infarto agudo de miocardio como causa de la misma.

La muerte súbita es un cuadro prácticamente irreversible, ya que se produce una parada cardíaca, que es el cese brusco de la función de bomba del corazón que puede ser reversible, si se actúa rápidamente con maniobras de resucitación cardiopulmonar, lo cual no es lo que sucede con frecuencia. Existen numerosas causas de muerte súbita: cardiopatía isquémica, miocardiopatía hipertrófica, enfermedades del músculo cardíaco, insuficiencia cardíaca, enfermedad de las válvulas del corazón, trastornos electrofisiológicos, pero debemos centrarnos en lo que es más frecuente. En nuestro medio, la enfermedad de las arterias del corazón (cardiopatía isquémica) es la causa más frecuente de muerte súbita, la cual en la minoría de los casos es diagnosticada en el momento, porque la realidad marca que es diagnosticada retrospectivamente sabiendo que el paciente venía presentando dolor de pecho, que se cansaba a menor distancia, etc. También hay que tener en cuenta, en personas jóvenes, deportistas o no, la miocardiopatía hipertrófica, la cual se puede diagnosticar con simples estudios diagnósticos.

Para llegar al diagnóstico de estas enfermedades, que terminan siendo mortales en algunos casos, no menores, es consultando a su cardiólogo, quien indicará estudios diagnósticos que podrán guiarnos al hallazgo de la enfermedad.

Los mismos son: anamnesis y examen físico minucioso, un electrocardiograma en reposo (ECG) una prueba ergométrica en cinta o bicicleta, ecodoppler cardíaco y una analítica de sangre.

Con estos simples estudios diagnósticos podremos constatar la enfermedad si existiera. También son importantes los estudios porque se puede hacer el diagnóstico de los factores de riesgo cardiovascular que van a llevar a las enfermedades previamente nombradas si es que no los controlamos.

En el caso de aquellas personas que ya tuvieron un evento cardiovascular, sea un infarto agudo de miocardio (IAM) o un accidente cerebrovascular (ACV) es de vital importancia los controles todos los meses con su médico cardiólogo, ya que debemos evitar mediante los mismos, que se vuelva a presentar un nuevo evento, al cual no estamos exentos de tenerlo al ya haberlo presentado. Más aún, es importante en aquellas personas que ya sufrieron un IAM y se les implantó un stent coronario. En estos pacientes, los controles deben ser estrictos, ya que dicha malla metálica (stent) puede volver a enfermarse y producir un nuevo IAM. En conclusión, la muerte súbita es un evento inesperado, natural, que no marca sexo, edad, ni enfermedad. Algunas personas pueden estar predispuestas a sufrirla en forma genética, pero existen factores de riesgo cardiovascular como enfermedades que pueden ser diagnosticadas y así, evitar un episodio más grave hasta la muerte.

Hay que tomar conciencia como sociedad que esta entidad existe, que debemos capacitarnos en resucitación cardiopulmonar (RCP), ya que en algunos casos podremos salvar una vida, pero lo más importante es el cuidado de su salud y consultar a su médico de confianza tanto para los controles como ante la aparición de síntomas.