Violó y embarazó a una familiar adolescente tras amenazarla con un arma

Fotos PROCESO. La investigación la encabeza la Unidad Fiscal de Añatuya.

26/06/2017 -

Un vecino del departamento General Taboada cayó preso en Añatuya, luego de que una menor de 14 años, familiar, quedara embarazada y lo acusara de violarla, por años, recurriendo a golpizas y amenazas con una escopeta.

Allí se sustenta una triste historia, cuya involuntaria protagonista hoy es asistida por médicos y psicólogos, mientras el proceso es instruido por la fiscal María Emilia Ganem.

Éste indica que el individuo fue detenido tiempo atrás e imputado por "abuso por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima".

Rápido, los médicos proveyeron nuevos elementos que alertaron más aún a la Fiscalía. En Cámara Gesell, la pequeña víctima relató haber vivido un calvario.

Infierno

Entre otros detalles, dijo que el pariente aprovechaba la orfandad familiar de ésta para irrumpir en su casa y ultrajarla sexualmente. "Me decía que me mataría junto a mi hermanito más chiquito", relató la adolescente. "Siempre que me abusaba tenía a su lado una escopeta con la que me obligaba a todo", subrayó ante los investigadores.

A partir de ese escenario, la Fiscalía advirtió que la situación era más que grave, por lo cual reformuló los cargos imputándolo por "abuso sexual con acceso carnal".

En los últimos días, la jueza de Control y Garantías, Gladys Lami prorrogó la detención del acusado, mientras la Fiscalía aguarda el nacimiento del bebé para la realización del análisis de ADN. Es decir, el entrecruzamiento de patrones genéticos para confirmar, o no, la paternidad.