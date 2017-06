Darán charla sobre "Felicidad para todos. El ideal de una época"

Fotos DESARROLLO. La nueva disertación que organiza el grupo será en el Paraninfo de la Universidad Nacional.

26/06/2017 -

En el marco del ciclo de conferencias 2017 "Vigencia y horizonte del Psicoanálisis. Reescribir el malestar en la cultura", que organiza el Grupo de Estudios Psicoanalíticos de Santiago del Estero, el próximo jueves 29, habrá una nueva disertación en el Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, desde las 20.

En la oportunidad se abordará "Felicidad para todos. El ideal de una época" y el desarrollo de la temática estará a cargo de la Lic. Adriana Gongiu, psicoanalista, docente de la Unse y miembro del Grupo de Estudios Psicoanalíticos de Santiago del Estero.

Temática

"Con una certera ironía, Eric Laurent proponía esta caracterización del mundo en el que vivimos hoy. Un mundo en el que todo parece todo posible, porque el entusiasmo del deseo es tan fuerte, que pareciera que no hay barreras contra él. Y es que la humanidad ha avanzado tanto con la ciencia y la tecnología que, hasta lo impensable de otras épocas, hoy es vivido con una naturalidad bastante extraña. Lo enigmático es, que conquistamos nuevos universos, pero no estamos conformes. Mil oportunidades, objetos de todo tipo y color están al alcance de nuestras manos, pareciera que tenemos el mundo a nuestros pies, y sin embargo el descontento palpita como siempre en los seres humanos. Nos preguntamos entonces: ¿Vivimos en el mundo encantado? ¿Qué le falta a este mundo maravilloso? ¿Cuál es la oferta, ‘que no se nos ofrece’?", adelantó Congiu sobre el tema a tratar en el próximo encuentro.

En ese sentido indicó además: "Los psicoanalistas vemos que cambian muchas cosas, pero la pulsión ¡No cambia! El inconsciente no ha podido ser evadido ni elidido. Los seres humanos necesitamos expresar una subjetividad que no depende ni de un ‘retraso genómico’, ni del descubrimiento de una ‘neurobiología del inconsciente’. El ideal de la época, la felicidad prometida ¿nos quitará el malestar en el que vivimos?", se interrogó Congiu.