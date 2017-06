La Costanera y 25 de Mayo jugaron partidos amistosos de preparación de cara a una nueva competencia

Hoy 21:55 - LAS TERMAS, Río Hondo (c) Con el objetivo de seguir sumando minutos de juego para llegar de la mejor manera a los campeonatos de las divisiones formativas que organizará en breve la Liga Termense de Fútbol, los conjuntos de La Costanera y 25 de Mayo disputaron los partidos de vuelta del amistoso que jugaron hace una semana atrás en la categorías sub 13, 15 y 19. Los encuentros se jugaron en la cancha del “Tricolor” en Villa Balnearia con la presencia de una importante cantidad de público que acompañó con total normalidad el desarrollo deportivo de los pequeños futbolistas. En la categoría sub 13, el partido culminó empatado por 0 a 0; en la sub 15, el representativo de La Costanera fue el ganador al imponerse por 1 a 0. Mientras que en la mayor de las divisiones, la Sub 19 también terminó con el marcador en blanco. Más allá de lo resultados, ambos entrenadores se mostraron conforme con el rendimiento de sus equipos de cara al inicio de la próxima competencia. 