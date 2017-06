Infante: "El FCS no es como las alianzas que se forman para ganar una elección y no sirven para gobernar"

Fotos COMPROMISO. El intendente capitalino dijo que trabajará desde el Congreso para que Santiago siga creciendo.

28/06/2017 -

Los precandidatos a diputados nacionales de las distintas fuerzas que competirán en las Paso, expresaron sus pensamientos y proyectos en el programa televisivo Libertad de Opinión, que se emitió anoche por Canal 7 Santiago del Estero. La propuesta de la emisora significó una plataforma para que los postulantes a ocupar las bancas en la Cámara baja, lanzaran la campaña.

Como se recordará, hay tres frentes y dos partidos anotados para esta contienda del 13 de agosto: el Frente Cívico por Santiago (FCS), el Frente Renovador 1País, el Frente Cambiemos, Izquierda por una Opción Socialista y Cruzada Santiagueña. Y sus candidatos tuvieron el espacio en el programa para hacer escuchar su voz.

El primero fue el intendente capitalino Hugo Infante, tercero en la lista de precandidatos a diputados del FCS. Al explicar el porqué de su postulación, aun cuando tiene un año para gobernar la ciudad, Infante explico: "Soy un soldado del proyecto del FCS y voy a hacer lo que el FCS crea conveniente, en este caso ocupar una banca en el Congreso si la gente lo decide".

"Muchos vecinos me preguntan por qué me voy y les respondo que es porque estoy comprometido con este proyecto; y así como estoy gobernando la ciudad, con virtudes y errores, esas ganas de trabajar por la ciudad las voy a seguir poniendo por la provincia, ése es mi compromiso", reflejó.

Al consultársele sobre su experiencia como edil, y si prefería el cargo ejecutivo por sobre el legislativo, Infante contestó: "Con total sinceridad, me gusta más la parte Ejecutivo, pero vuelvo a decir que estoy al servicio del partido y a disposición de lo que la gente diga. Si la gente me elige para ir al Congreso, lo voy a desempeñar con total lealtad". Dijo que la idea es trabajar en "bloque" con sus pares y rescató que ya "hay una base para empezar a trabajar en conjunto por la provincia. Ojalá que todas las cosas que podamos hacer desde el Congreso, sea para un proyecto para que Santiago siga creciendo".

Por otra parte, destacó la madurez política del FCS que desde el 2005 convocó a todos los santiagueños, respetando las identidades políticas, para un proyecto de unidad para que la provincia "pudiera salir de la postración en la que estaba".

"Y los hechos están a la vista, por eso hay una diferencia con las demás alianzas, porque este proyecto no se hizo para ganar una elección, sino para gobernar. No se ha formado como las alianzas para ganar una elección, pero que cuando tienen que gobernar no sirven", finalizó.