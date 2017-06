Independiente-Olímpico, el plato fuerte en Mayores

28/06/2017 -

El partido entre Independiente y Olímpico, en la categoría Mayores, aparece como el más importante entre los programados para esta noche, en el marco de la fecha 11 del Torneo Anual de la Asociación Capitalina.

El encuentro se jugará en el estadio Dr. Israel Parnás, desde las 22. Previamente, desde las 20.15, se enfrentarán en Cadetes. Nicolás D’Anna y Eric Páez dirigirán ambos partidos.

Independiente y Olímpico tienen planteles de jerarquía en la categoría Mayores, por lo que se espera un buen espectáculo.

La jornada de esta noche se completará con la siguiente programación: Quimsa vs. Villa Constantina, en Cadetes y Mayores (N. Carrillo y S. Barraza); Jorge Newbery vs. Lawn Tennis, en Infantiles (A. D’Anna y N. Díaz) y Juveniles (A. D’Anna y S. Nocco); Belgrano vs. Nicolás Avellaneda, en Infantiles (Mukdsi y Leguizamón) y Juveniles (Mukdsi y Aliaga); 20.15, Huracán vs. Red Star B, en Infantiles (Sánchez y Alcorta). Los partidos del primer turno comenzarán a las 20.15 y los del segundo turno, a las 22.

Por su parte, mañana jugarán Juventud vs. Colón y Red Star vs. Tiro Federal, ambos en Infantiles y Juveniles.