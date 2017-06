La lista de futbolistas que acudirán a la boda de Messi

Hoy 10:12 -

Cuando quedan solo dos días para la boda del año en Argentina, la de Leo Messi y Antonella Rocuzzo, y entre otras dudas planea sobre el ambiente quienes serán los futbolistas que acudan a Rosario para acompañar a los novios en un día tan especial.

Según las informaciones que llegan desde Argentina en los últimos días se apunta que toda la plantilla del FC Barcelona estará al completo en la ciudad natal de los novios. Así, de confirmarse, serían todos estos los invitados por parte azulgrana: Ter Stegen, Gerard Piqué, Iván Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suárez, Arda Turán, Andrés Iniesta, Luis Suárez, Neymar, Rafinha, Jasper Cilessen, Javier Mascherano, Paco Alcácer, Jordi Alba, Lucas Digné, Sergio Roberto, André Gomes, Aleix Vidal, Samuel Umtiti, Jérémy Mathieu, Jordi Masip.

Hasta el mismo día de la boda no se podrá comprobar definitivamente si acuden todos y si lo hacen acompañados de sus parejas, pero de entrada están invitados. Denis Suárez y André Gomes, por ejemplo, se encuentran disputando la Eurocopa Sub 21 y la Copa Confederaciones respectivamente, y ya es seguro que no estarán.

También figuran en la lista de invitados ex compañeros de Leo en el Barça como Ronaldinho, Deco, Césc Fábregas y Xavi Hernández, aunque en el caso del brasileño se le espera el mismo día en Barcelona para el encuentro de los Legends en el Camp Nou ante el Manchester United.

Otros futbolistas invitados serían los compatriotas de Messi, Agüero, Lavezzi o Di María, aunque previsiblemente habrá más compañeros de selección entre los 250 invitados.