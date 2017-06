Nueve años de cárcel para un artesano por atacar sexualmente a su hija de 6

Fotos SENTENCIA. Carranza se mostró inmutable. Las fiscales Ovejero y Falcione pidieron 12 años de carcel al tribunal.

29/06/2017 -

Nueve años de cárcel purgará un artesano bandeño, al ser condenado en la víspera por abusar sexualmente de su hija de seis años, quien lo visitaba los fines de semana, ya que se encontraba separado de la mamá de la pequeña. La sentencia fue dictada al mediodía en contra de Luis Alberto Carranza, en fallo unánime refrendado por los vocales María Angélica Peralta de Aguirre (presidenta), Luis Eduardo Achával y Alfredo Pérez Gallardo.

"Abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo", es la figura penal atribuida por las fiscales Marta Elena Ovejero y Alicia Falcione, a cargo de la acusación.

La investigación

De acuerdo con el proceso, cayó detenido en el 2015, luego de que su hija delatara comportamientos atípicos y los médicos advirtieran destellos de abuso sexual. Rápido, la Fiscalía abrió una causa edificada en diversas pruebas científicas. Durante las audiencias, Carranza no quiso declarar: sí lo hicieron su ex mujer y ex cuñadas.

En los alegatos, las fiscales abogaron por una condena de 12 años de cárcel, al asumirlo autor material de reiterados abusos.

Enfrente, la defensa juzgó que los cargos no habían sido acreditados.

Última palabra

Ayer, los vocales de Cámara clausuraron el proceso y antes de pasar a deliberar le concedieron la última palabra.

Carranza no habló de los hechos investigados; sólo destinó unos pocos segundos para atacar a su ex pareja y ex suegra.

"Todo es un invento; una mentira de mi ex mujer y de la madre", aseguró a los funcionarios.

El tribunal pasó a deliberar y antes de las 13, bajó el telón a la triste historia.

En forma unánime, los jueces encontraron responsable a Carranza de los reiterados abusos a la menor y, en tal sentido, le fijaron nueve años de cárcel.

En silencio, el artesano escuchó la lectura de la pena y después un guardia le colocó las esposas y lo condujo al Penal de Varones.

Calculadora

Ahora, el hombre comenzará a contabilizar y apegarse a la calculadora.

Necesitará cumplir las dos terceras partes de la condena para estar en condiciones de acogerse a la libertad condicional. No es una misión nada sencilla: antes, debe sortear diversas pericias psicológicas y registrar excelente conducta. Su suerte final es potestad del juez de Ejecución Penal, Rubén Seiller.