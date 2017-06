Mañana se pondrá en marcha la cuarta jornada del Ramón Arias

30/06/2017 - La Asociación de Futbolistas Amateurs programó para mañana la disputa de la cuarta fecha de su Campeonato Anual 2017, denominado Raúl “ Titi” Arias. Este certamen congrega a equipos de la categoría C50 y cada fin de semana se viven muchas emociones en los campos de juego. Para mañana, los partidos del primer turno se jugarán a partir de las 14.30, con 30 minutos de tolerancia. Mientras que los cotejos del segundo turno arrancarán a las 16.30, sin tolerancia. La programación completa es la siguiente: En Asociación Nº 1: Gremio Municipal vs. Campeones del 28 y Sitravice- Ipvu vs. Amigos Mona Acuña. En Asociación Nº 2: Expreso San Nicolás vs. Mis Nietitos y Saravah vs. Norcen-Panif. Kuky. En Club Banco Provincia: 16, Banco Provincia B vs. Zanjón. En EL LIBERAL: Puente Alsina vs. H.C. Lubricantes y San Carlos vs. Maestros. En San Isidro (Santa María): Loreto Unidos vs. Almirante Brown y Lagartos Malvinas vs. Hotel Savoy. En Ingenieros : 16.30, Técnicos vs. Súper Colon. En Defensores de Forres: 16, Rabenar vs. Villa Hortencia.l