Estrés, la epidemia del siglo

30/06/2017 -

Según los médicos clínicos el 80% de las pacientes que pasan por sus consultas hoy en día vienen por enfermedades de origen psicosomáticos, es decir, por temas causados por la mente y sus múltiples desequilibrios como estrés, ansiedad, insomnio, angustias, preocupaciones, etc. También los oncólogos como el Dr. Claudio Lorrusso, mastológo del Hospital Italiano, considera que el estado mental de una paciente es fundamental para la rápida cura de una enfermedad como el cáncer. Nos hemos convertido en máquinas de producir cortisol, la hormona del estrés, nos acostamos preocupados pensando y repensando los problemas, es decir abonando y regando el jardín mental de los problemas y por ende nos levantamos preocupados, ya que el último pensamiento que te llevas al dormir es con el primero que te levantas. Los efectos de estas preocupaciones, ansiedad o angustias en nuestro pobre organismo son tremendos, en muchos casos se traduce en colon irritable, úlcera de hiato, psoriasis, insomnios, y a nivel psicológico todo tipo de mal carácter, impaciencia irascibilidad, y toda la gama enfermedades modernas como las alergias, el síndrome de la deficiencia, fibromialgia, etc. etc. etc. Durante años sufrí de caída de pelo, insomnio, espasmos respiratorios, HPV y o gastritis causados por estrés, sin embargo, era una periodista exitosa con mi firma en medios como Daily Mail, US Journal of Law, etc., era corresponsal de medios de política y economía y mis múltiples ocupaciones laborales, sociales y familiares no me permitían escuchar a mi cuerpo y desconocía sus señales. Mi médico me decía "baje un cambio señora pues con la mente a tal velocidad el sistema inmunológico no responde!", pero yo no sabía cómo frenar y pensaba que todo, absolutamente todo lo que hacía era importante y fundamental. Médicos y científicos se devanan el cerebro para encontrar las soluciones, ignorando lo que hoy la neuro ciencia ya prueba como eficaz para la devolución del equilibrio mental, más sano y eficaz que los psicofármacos y sus efectos secundarios, a la alimentación sana, la meditación y la respiración. La fundación El Arte de Vivir, que desde el 2009 tiene el apoyo oficial de la OMS, Organización Mundial de la Salud y trabaja en conjunto con las Naciones Unidas desde hace 35 años como miembro del Consejo Económico Social y Cultural Ecosoc, recomienda pasos útiles pragmáticos y efectivos tanto para mantener la salud como para ayudar a la cura de enfermedades causadas por la psiquis. El Dr. investigador y científico Bruce Lipton dice "Observemos cómo funcionan las células y los genes. Una célula madre en una probeta cada diez horas se divide en dos, al cabo de dos semanas, hay miles de células, todas idénticas". Luego tomó algunas las colocó en otra probeta y cambió el entorno celular y observó que cambiando la química de las probetas, vio unas células formaron un músculo. Otras en un entorno diferente, formaron hueso, y otras grasas en otro entorno. Entonces, ¿qué controla el destino de las células? Todas eran idénticas, lo único que era diferente era el entorno. Y el entorno en el cuerpo humano es la sangre y quien cambia la sangre, el sistema nervioso es decir la mente con sus estreses, ansiedades, enojos y negatividad, nos envenena. Las células sanas colocadas en un entorno nocivo, enferman y mueren. Las cambias a un entorno sano y saludable y las células sanan. Éste es un pensamiento revolucionario, no hacerse mala sangre... ¿quién hace la mala sangre? La mente!! Esto es lo que dice el Arte de Vivir: cura tu mente y curarás tu cuerpo o evitarás que enferme. La meditación y la respiración son dos de las prevenciones y curas de la mente más poderosas del momento. Ayudan a la producción de serotonina la hormona de la felicidad y aportan sosiego y tranquilidad. Los humanos tenemos 50 trillones de células, por tanto, la célula es el ser viviente y la persona es una comunidad. El humano es una probeta de piel. El entorno celular para nosotros es la sangre, por ello la composición de la sangre cambia el destino de la célula. ¿Y qué controla la sangre? El sistema nervioso, que crea una química diferente según el sistema exterior. La célula y el ser humano funcionan igual. Por ello, si pongo al ser humano en un entorno nocivo, también enferma. La medicina culpa a las células por la enfermedad y trata de cambiar la química de las células, pero el problema es el entorno. Cambiando a la persona de entorno, sin medicamentos, el cerebro cambia la química. El cerebro de la célula y el de la persona leen y entienden el entorno. Recomendaciones: 1- Reconocer que el problema es mental y no físico y curar la raíz no solamente el síntoma. 2- Un cambio de alimentación que promueva la salud. Ingerir mucho alimento fresco y recién preparado evitando latas, congelados, prefabricados, pre-preparados 3- Ejercicio físico diario, caminar, deporte, yoga o gimnasia. 4- Técnicas de respiración para calmar la mente y promover la producción serotonina. 5- 10 a 15 minutos diarios de meditación para tranquilizar el cerebro. 6- Pasar tiempo con la naturaleza jardines parques o arboles donde estén disponibles 7- Observar tiempo de descanso entre 6 y 8 horas son las necesarias. Durante el descanso desconectar teléfonos celulares, televisores o aparatos electrónicos que estén en el dormitorio. 8- Hacer las cosas que a uno le hacen feliz, pasar tiempo con los hijos, tomarse un breve descanso, una breve vacación, hacer el deporte que a uno le guste, o comer la comida que a uno le guste. 9- Pregúntate si quieres tener razón o ser feliz antes de discutir desaforadamente y gastar energía 10- Ser útil a los que te rodean saliendo del "pobrecito yo" y ver a quién dar una mano como sociedad, familia, etc. .

Por Beatriz V. Goyoaga
Periodista, instructora de meditación y respiración y coordinadora de El Arte de Vivir para Latinoamérica. De las siete elecciones presidenciales realizadas a partir de 1983, en seis de ellas, la elección previa a la presidencial anticipó la derrota o victoria de quien gobernaba en la presidencial siguiente. En una visión más larga, los cuatro presidentes noperonistas electos antes que Macri desde el 17 de octubre de 1945, (Frondizi, Illia, Alfonsín y De la Rúa) todos entraron en crisis tras perder la elección en la provincia de Buenos Aires y tuvieron problemas de gobernabilidad después. Es por ello que ganar o perder la provincia de Buenos Aires, es ganar o perder la elección nacional. No sólo porque este distrito es el 40% de los votos, sino porque el efecto de la elección se nacionaliza. Tomando las últimas cuatro elecciones de medio mandato, el triunfo de Duhalde para senador en 1999 en esta provincia, el de Cristina Kirchner en 2005 para el mismo cargo y distrito, el de Narváez para diputado nacional en 2009 y el de Massa en 2005, definieron el efecto nacional, más allá de la suma nacional de votos, que fue a favor del gobierno nacional en las dos primeras y en contra en las dos últimas. Con estos antecedentes, ganar por un voto la provincia de Buenos Aires, será ganar la elección nacional. No son antecedentes que permitan un pronóstico matemático hacia el futuro, pero sí determinan percepciones políticas. Si la lista de Cambiemos encabezada por Esteban Bullrich gana, comenzará a percibirse a Mauricio Macri como un Presidente de ocho años y si pierde, como una de cuatro, aunque las cosas después puedan ser distintas. El Presidente ya un año atrás, asumió esta situación. En agosto de 2016, en su discurso de apertura del "Mini Davos" que se realizó en el Centro Cultural Kirchner, dijo "Creo que vamos a tener una elección maravillosa, que va a confirmar la dirección que hemos elegido". Tres meses atrás, manifestó que en esta elección se juega "su éxito o su fracaso". Es una suerte de apuesta al todo o nada. En febrero, la gobernadora María Eugenia Vidal dijo que se podía perder la elección en la provincia y que si ello sucedía no iba a estar en riesgo la gobernabilidad. Pero esta visión duró como estrategia sólo un día, ya que debió alinearse con la estrategia nacional centrada en "polarizar" la elección contra el kirchnerismo. Pero la irrupción de la Cristina en la puja política, ha sumado dudas sobre el rumbo económico. Dos meses atrás, el embajador de Japón en Buenos Aires, una semana antes que el Presidente argentino visitara su país, dijo que los inversores de su país esperaban la definición de la elección legislativa para tomar decisiones. Hace un mes, los embajadores de Alemania, Francia e Italia ante nuestro país, en un seminario sobre la UE y Argentina, plantearon en forma coincidente, que los inversores de sus países temían un retorno del populismo en Argentina. No hay embajador de EE.UU. en funciones, pero el último que ejerció ese cargo, Noah Mamet, dijo al mismo tiempo que los inversores estadounidenses esperan las definiciones políticas para tomar decisiones. La decisión adoptada el 20 de junio por un banco de inversión de postergar la elevación de Argentina, de mercado de frontera a mercado emergente por un año, tuvo la misma argumentación: esperar para verificar cuando sustentables con en el tiempo los cambios de política económica de esta administración. Puesto en este contexto, las Paso que tienen lugar el 13 de agosto ya adquirirán significación. Ninguna de las opciones que finalmente competirán en la provincia de Buenos Aires, tendrán competencia. (Las dos listas que iban a competir con Randazzo todavía no han presentado los avales necesarios). Ello hace que el único significado de esta elección primaria obligatoria, sea anticipar el resultado del 22 de octubre. Como antecedente, cuatro años atrás fue lo que sucedió. A minutos del cierre de listas, fracasó en 2013 el intento de construir un gran frente anti-K, con Massa, Macri, Scioli y Narváez. Al final sólo los dos primeros integraron esta alianza. El tercero se mantuvo en las filas kirchneristas y el último compitió por su lado. En las Paso, Massa obtuvo 36% e Insaurralde 30%. En las elecciones, el primero llegó al 44% y el segundo sólo subió al 32%. La diferencia a favor del primero entre que en las primarias fue de 6 puntos en la elección llegó a 12. Se acentuó la polarización y la reasignación de votos de las terceras fuerzas, fue más a favor del primero que el segundo. No es un pronóstico, pero sí un precedente a tener en cuenta. . 