Abuela cayó en un "cuento del tío" y le robaron $2.000 y su celular

Fotos POLICÍA. La mujer afirmó que denunció el hecho en la Seccional 13.

01/07/2017 -

Una mujer denunció que bajo la modalidad "cuento del tío", fue víctima de un robo por parte de una mujer que se presentó en su casa, se hizo pasar por conocida prometiéndole beneficios sociales, y desde el interior le sustrajo dinero en efectivo que guardaba.

"¡Graciela! ¿No te acuerdas de mí? Vengo de parte de la gobernadora porque yo sé que vos cobras la mínima. Dame un recibo de sueldo para que te gestione un aumento", habrían sido las palabras con las que la audaz delincuente se presentó ante la damnificada de 76 años que, confundida, ingresó a su vivienda para buscar su recibo.

En ese momento según su testimonio, la visitante la siguió hacia el interior con la excusa de que la ayudaría a buscar el comprobante.

La damnificada indicó que, "me habían marcado la casa (en el barrio Villa Eloisa). Vivo sola porque soy viuda. Ella decía que me conocía y yo estaba confundida. Me siguió al interior y hacía como que hablaba con alguien, y le decía que yo era una buena mujer".

Notablemente indignada y acongojada, entre lágrimas, la señora relató a EL LIBERAL: "Me robó dos mil pesos de un saco que tenía puesto; el teléfono celular con el que me comunicaba con mis hijos; y una bolsa que tenía una remera, un pantalón y un suéter que me había comprado temprano", se lamentó.

La denuncia habría sido radicada en la Seccional 13, por lo que en el caso ya estaría interviniendo la Unidad Fiscal de La Banda, para tratar de establecer cómo sucedieron los hechos.