Se completa la fecha del Torneo Tarjeta Sol

En las canchas de Lawn Tennis y Old Lions, se completará hoy una nueva fecha del Torneo Anual, que lleva el nombre de Tarjeta Sol y que organiza la Federación Santiagueña de Hockey.

En cancha de Lawn Tennis se cumplirá la siguiente programación: a las 9.30, Círculo SC vs. Mishkylas VC, en Mamis; 10.50, Estrella Roja vs. SEHC, en Intermedia; 12, Círculo SC vs. Old Lions Azul, en Intermedia; 13.10, Lawn Tennis vs. SEC Naranja, en Intermedia; 14.30, General Belgrano vs. Mishky Mayu HC, en Mamis; 16, Mishky Mayu HC vs. H. Termas Club, en Primera Caballeros.

En cancha de Old Lions se disputarán los siguientes encuentros: a las 9, Casa del Docente vs. General Belgrano, en Mamis; 10.10, Old Lions RC vs. Athenas HC, en Mamis; 11.20, Central Córdoba vs. Green Sun, en Mamis; 12.30, entrenamiento del seleccionado Damas Sub16; 14, Unse Hockey vs. Lugus HC A, en Intermedia; 15, SEHC vs. Casa del Docente, en Primera Caballeros; 16.30, Old Lions RC vs. Estrella Roja, en Primera Caballeros.