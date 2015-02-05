CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de Julio 2017
A LAS 00.00 EL SULTÁN
Por El Liberal
05/07/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.35 NICK JR.
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 FANNY LA FAN
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.45 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
23.00 JOSUÉ Y LA TIERRA
PROMETIDA
00.00 EL SULTÁN
01.00 NOTICAMPI
01.15 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
CANAL 9
14.00 VINO EL AMOR
15.00 AMORES CON TRAMPA
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONA
18.00 DIARIOS DE EXPEDICIÓN
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR EL 14: ALTE.
BROWN VS. VILLA MERCEDES (F)
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 SANTIAGO GOLF TOUR
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª
EDICIÓN
22.30 OTRA CANCHA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EN PLENITUD
PELÍCULAS
CINEMAX
07.26 LOCOS POR LAS NUECES
09.10 EL MUNDO MÁGICO DE MAGORIUM
11.04 LOS PICAPIEDRA
12.55 EL HOMBRE ARAÑA 3
03.49 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA
LEYENDA DEL SANTUARIO
05.40 LAS TORTUGAS NINJA
07.18 EL DESTINO DE JÚPITER
10.00 EL HOMBRE ARAÑA 3
TCM
06.20 ALF (TEMPORADA 2)
06.46 CASADOS CON HIJOS
07.12 LA NIÑERA
07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.28 ALF (TEMPORADA 2)
08.54 ALF
09.19 RÍO BRAVO
11.54 ALF
12.20 ETERNAMENTE AMIGAS
14.34 Y DONDE ESTA EL PILOTO? II
16.07 EL LARGO BESO DEL ADIÓS
18.15 TODO POR UN SUEÑO
20.10 CASADOS CON HIJOS
20.35 LA NIÑERA
21.00 ARMA MORTAL 4
23.22 SOLDADO UNIVERSAL
TNT
06.30 IRON MAN & HULK. HÉROES UNIDOS
07.46 EL AMOR CUESTA CARO
09.29 LA MONTAÑA EMBRUJADA
11.18 EL PLAN B
13.18 MARCIANOS AL ATAQUE
15.12 HARRY POTTER Y LA CÁMARA
SECRETA
18.08 DESPUÉS DE LA TIERRA
20.05 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN
22.00 RIDDICK
00.16 TESIS SOBRE UN HOMICIDIO
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,
EGOÍSMO
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,
AMORES
10.50 HOUSE M.D., UN DÍA, UNA
HABITACIÓN
11.40 HOUSE M.D., INSENSIBLE
12.30 GRIMM, EL ÚLTIMO GRIMM
13.20 EL LEGADO BOURNE
16.00 HOUSE M.D., MEDIO LELO
17.00 HOUSE M.D., CONFIDENCIAL
18.00 GRIMM, TRES MONEDAS A LA FUENTE
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,
LIBERTADES
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,
CEBRAS
21.00 GRIMM, NO CONFÍES
22.00 GRIMM, OH CAPITÁN, MI CAPITÁN
23.00 RESIDENT EVIL 4. LA RESURRECCIÓN
STUDIO UNIVERSAL
09.00 SOÑANDO EN MANHATTAN
10.45 ASESINATO EN EL PISO 13
12.35 BLACKWOOD
14.30 MÁTALO POR MÍ
16.30 TRABAJO MORTAL
18.05 UNA PELÍCULA DE MIEDO
20.00 EL TÍTERE
21.55 LA MUÑECA DEL MAL
23.50 BLACKWOOD
01.45 LA MUÑECA DEL MAL
03.40 MUERTE EN TOMBSTONE
A DÓNDE IR
EL MAGISTRADO - (YRIGOYEN Y ALVEAR)
+HOY, A LAS 19, CORO DE NIÑOS DE LA PROVINCIA, CON LA DIRECCIÓN
DE DADI LÓPEZ.
+JUEVES 6, A LAS 22.30, MARÍA LUNA LLARULL, CON FRANCO ALCARAZ
(GUITARRA), JUAMPI PALACIOS (GUITARRA BASE) Y MATÍAS FLORES
(BAJO), EN UN TRIBUTO A MARCELA MORELO.
+ EL 7, A LAS 23, TATIANA DÍAZ Y SALO CASTILLO.
CENTRO CULTURAL RICARDO ROJAS
(PRINGLES Y LIBERTAD)
+JUEVES 6, 13 Y 20, A LAS 20, SE PRESENTARÁ EL DÚO OBLIVION, CON
AMIGOS.
IL BOULEVARD - (AVDA. ALEM ESQ. ALVEAR)
+VIERNES 7, A LAS 23, DÚO OBLIVION.
CLUB HURACÁN - (ROCA (N) 159)
+SÁBADO 15, PEÑA “TODOS SOMOS UNO” CON JUAN SAAVEDRA,
LA PESADA SANTIAGUEÑA, DIEGO LUNA, EL CUERVO PAJÓN, PABLO
CARABAJAL SANAVIRONES, ÁLVARO OTTINETTI Y LA MISTIK, EL
REJUNTE LEGÜERO, RODRI SALVATIERRA, FACU ROBLES - BUENA
VIBRA, JUANCHY HAICK, SYMBOL, CHANGOS SANTIAGUEÑO Y
RELEJOS DEL SALITRAL. CIERRA KALAMA TROPICAL.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO 3
(3D):
HOY -14:00 (Cast) 16:00 (Cast) 18:00
(Cast) 20:00 (Cast) 22:00 (Cast)
MUJER MARAVILLA (3D):
FANTASÍA, CÓMIC (+ 13 años)
HOY -14:00 (cast) 17:00 (Cast)
LA MOMIA (2D):
FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+
13 años)
HOY -19:50 (Cast)
LA MOMIA (3D):
FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+
13 años)
HOY -22:15 (Subt)
BAYWATCH (2D):
COMEDIA, ACCIÓN (+ 16 años)
HOY -14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
EL CÍRCULO (2D):
DRAMA, SUSPENSO (+ 13 años)
HOY - 19:30 (cast) 22:30 (Subt.)
UN DON EXCEPCIONAL
(2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY - 14:20 (Cast) 16:15 (Cast)
VIENE DE NOCHE (2D):
TERROR, SUSPENSO (+ 16 AÑOS)
HOY -18:30 (Cast) 20:30 (Cast)
22:40 (Subt)
MI VILLANO FAVORITO 3
(2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY -15:00 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00
(Cast) 21:00
HÍPER LIBERTAD
MI VILLANO FAVORITO APTA
TODO PÚBLICO ESTRENO
15:50- (SÓLO SÁBADO Y DOMINGO)
CASTELLANO 2D 16:50- 17:50-
19:50-21:50 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 18:40- 20:50-
22:50 (TODOS LOS DÍAS)
PIRATAS DE CARIBE: LA
VENGANZA DE SALAZAR
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:00 (TODOS
LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES APTA
TODO PÚBLICO
16:00 (SÓLO SÁBADO Y DOMINGO)
CASTELLANO 2D 18:00 (TODOS LOS
DÍAS)
LA MOMIA APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS
LOS DÍAS)