CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de Julio 2017

A LAS 00.00 EL SULTÁN

05/07/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.35 NICK JR.

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 FANNY LA FAN

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.45 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

23.00 JOSUÉ Y LA TIERRA

PROMETIDA

00.00 EL SULTÁN

01.00 NOTICAMPI

01.15 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

CANAL 9

14.00 VINO EL AMOR

15.00 AMORES CON TRAMPA

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONA

18.00 DIARIOS DE EXPEDICIÓN

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR EL 14: ALTE.

BROWN VS. VILLA MERCEDES (F)

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 SANTIAGO GOLF TOUR

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª

EDICIÓN

22.30 OTRA CANCHA

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EN PLENITUD

PELÍCULAS

CINEMAX

07.26 LOCOS POR LAS NUECES

09.10 EL MUNDO MÁGICO DE MAGORIUM

11.04 LOS PICAPIEDRA

12.55 EL HOMBRE ARAÑA 3

03.49 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA

LEYENDA DEL SANTUARIO

05.40 LAS TORTUGAS NINJA

07.18 EL DESTINO DE JÚPITER

10.00 EL HOMBRE ARAÑA 3

TCM

06.20 ALF (TEMPORADA 2)

06.46 CASADOS CON HIJOS

07.12 LA NIÑERA

07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.28 ALF (TEMPORADA 2)

08.54 ALF

09.19 RÍO BRAVO

11.54 ALF

12.20 ETERNAMENTE AMIGAS

14.34 Y DONDE ESTA EL PILOTO? II

16.07 EL LARGO BESO DEL ADIÓS

18.15 TODO POR UN SUEÑO

20.10 CASADOS CON HIJOS

20.35 LA NIÑERA

21.00 ARMA MORTAL 4

23.22 SOLDADO UNIVERSAL

TNT

06.30 IRON MAN & HULK. HÉROES UNIDOS

07.46 EL AMOR CUESTA CARO

09.29 LA MONTAÑA EMBRUJADA

11.18 EL PLAN B

13.18 MARCIANOS AL ATAQUE

15.12 HARRY POTTER Y LA CÁMARA

SECRETA

18.08 DESPUÉS DE LA TIERRA

20.05 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

22.00 RIDDICK

00.16 TESIS SOBRE UN HOMICIDIO

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,

EGOÍSMO

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,

AMORES

10.50 HOUSE M.D., UN DÍA, UNA

HABITACIÓN

11.40 HOUSE M.D., INSENSIBLE

12.30 GRIMM, EL ÚLTIMO GRIMM

13.20 EL LEGADO BOURNE

16.00 HOUSE M.D., MEDIO LELO

17.00 HOUSE M.D., CONFIDENCIAL

18.00 GRIMM, TRES MONEDAS A LA FUENTE

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,

LIBERTADES

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,

CEBRAS

21.00 GRIMM, NO CONFÍES

22.00 GRIMM, OH CAPITÁN, MI CAPITÁN

23.00 RESIDENT EVIL 4. LA RESURRECCIÓN

STUDIO UNIVERSAL

09.00 SOÑANDO EN MANHATTAN

10.45 ASESINATO EN EL PISO 13

12.35 BLACKWOOD

14.30 MÁTALO POR MÍ

16.30 TRABAJO MORTAL

18.05 UNA PELÍCULA DE MIEDO

20.00 EL TÍTERE

21.55 LA MUÑECA DEL MAL

23.50 BLACKWOOD

01.45 LA MUÑECA DEL MAL

03.40 MUERTE EN TOMBSTONE

A DÓNDE IR

EL MAGISTRADO - (YRIGOYEN Y ALVEAR)

+HOY, A LAS 19, CORO DE NIÑOS DE LA PROVINCIA, CON LA DIRECCIÓN

DE DADI LÓPEZ.

+JUEVES 6, A LAS 22.30, MARÍA LUNA LLARULL, CON FRANCO ALCARAZ

(GUITARRA), JUAMPI PALACIOS (GUITARRA BASE) Y MATÍAS FLORES

(BAJO), EN UN TRIBUTO A MARCELA MORELO.

+ EL 7, A LAS 23, TATIANA DÍAZ Y SALO CASTILLO.

CENTRO CULTURAL RICARDO ROJAS

(PRINGLES Y LIBERTAD)

+JUEVES 6, 13 Y 20, A LAS 20, SE PRESENTARÁ EL DÚO OBLIVION, CON

AMIGOS.

IL BOULEVARD - (AVDA. ALEM ESQ. ALVEAR)

+VIERNES 7, A LAS 23, DÚO OBLIVION.

CLUB HURACÁN - (ROCA (N) 159)

+SÁBADO 15, PEÑA “TODOS SOMOS UNO” CON JUAN SAAVEDRA,

LA PESADA SANTIAGUEÑA, DIEGO LUNA, EL CUERVO PAJÓN, PABLO

CARABAJAL SANAVIRONES, ÁLVARO OTTINETTI Y LA MISTIK, EL

REJUNTE LEGÜERO, RODRI SALVATIERRA, FACU ROBLES - BUENA

VIBRA, JUANCHY HAICK, SYMBOL, CHANGOS SANTIAGUEÑO Y

RELEJOS DEL SALITRAL. CIERRA KALAMA TROPICAL.

CINES

SUNSTAR

MI VILLANO FAVORITO 3

(3D):

HOY -14:00 (Cast) 16:00 (Cast) 18:00

(Cast) 20:00 (Cast) 22:00 (Cast)

MUJER MARAVILLA (3D):

FANTASÍA, CÓMIC (+ 13 años)

HOY -14:00 (cast) 17:00 (Cast)

LA MOMIA (2D):

FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+

13 años)

HOY -19:50 (Cast)

LA MOMIA (3D):

FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+

13 años)

HOY -22:15 (Subt)

BAYWATCH (2D):

COMEDIA, ACCIÓN (+ 16 años)

HOY -14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

EL CÍRCULO (2D):

DRAMA, SUSPENSO (+ 13 años)

HOY - 19:30 (cast) 22:30 (Subt.)

UN DON EXCEPCIONAL

(2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY - 14:20 (Cast) 16:15 (Cast)

VIENE DE NOCHE (2D):

TERROR, SUSPENSO (+ 16 AÑOS)

HOY -18:30 (Cast) 20:30 (Cast)

22:40 (Subt)

MI VILLANO FAVORITO 3

(2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY -15:00 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00

(Cast) 21:00

HÍPER LIBERTAD

MI VILLANO FAVORITO APTA

TODO PÚBLICO ESTRENO

15:50- (SÓLO SÁBADO Y DOMINGO)

CASTELLANO 2D 16:50- 17:50-

19:50-21:50 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 18:40- 20:50-

22:50 (TODOS LOS DÍAS)

PIRATAS DE CARIBE: LA

VENGANZA DE SALAZAR

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:00 (TODOS

LOS DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES APTA

TODO PÚBLICO

16:00 (SÓLO SÁBADO Y DOMINGO)

CASTELLANO 2D 18:00 (TODOS LOS

DÍAS)

LA MOMIA APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS

LOS DÍAS)

 
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