CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de Julio 2017

A LAS 17.30 CORTÁ POR LOZANO

Hoy 21:05 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI,TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI,TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 EL SECRETO DE FERIHA

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA (CONTINÚA)

23.30 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

14.00 VINO EL AMOR

15.00 MI ADORABLE MALDICIÓN

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 DIARIOS DE EXPEDICIÓN

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

22.30 SHOWMATCH

CANAL14

12.00 FÓRUM

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 ARABESC

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 ANIMALANDIA

15.30 PUNTO LÍMITE

16.30 SOMBRAS DE MI TIERRA

17.00 OTRA CANCHA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PEREGRINOS DE LA FE

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 TELÓN ABIERTO

21.30 NOTICIERO 7 - (2da EDICION)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL

16.30 BMX SANTIAGO

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 FUTSAL

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

PELÍCULAS

CINEMAX

07.21 MISIÓN A MARTE

09.39 CHIHUAHUA EL FANTASMA

11.15 EL HOMBRE ARAÑA 3

02.08 LA MOMIA REGRESA

04.50 LOS INCREÍBLES

07.06 EL HOMBRE ARAÑA 3

10.00 DESTINO FINAL 2

11.45 AMENAZA EN EL MAR


TCM

06.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.12 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.28 ALF (TEMPORADA 2)

08.54 ALF

09.20 MÁS CORAZÓN QUE ODIO

11.35 LA HORA 25

14.00 PANDILLA SALVAJE, LA

16.38 ESCAPE DE NUEVA YORK

18.26 D-TOX

20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

21.00 LA PISTOLA DESNUDA

22.34 COBRA


TNT

06.30 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA - LA COSTA MÁS LEJANA DEL MUNDO

09.03 IRON MAN & HULK. HÉROES UNIDOS

10.15 SAMMY 2. EL GRAN ESCAPE

11.57 RALPH, EL DEMOLEDOR

13.48 KING KONG

17.13 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL MUNDO

20.21 EL EJECUTOR

22.00 CAMINANDO ENTRE TUMBAS

00.07 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS

01.52 TRIPLE X


UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, REEMPLAZO

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, BLANCO

11.00 HOUSE M.D., POSICIÓN FETAL

11.50 HOUSE M.D., TRANSMISIÓN AÉREA

12.40 GRIMM, LA SERPIENTE EMPLUMADA

13.30 SHADES OF BLUE, LA CALIDAD DE LA MISERICORDIA

14.20 MADAGASCAR

16.00 HOUSE M.D., COSAS DE LA EDAD

17.00 HOUSE M.D., ADIESTRAMIENTO

18.00 GRIMM, LA ISLA DE LOS SUEÑOS

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, COMPORTAMIENTO

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, MERCANCÍA

21.00 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA EXTINCIÓN

24.10 TERMINATOR. LA SALVACIÓN

02.30 GRIMM, LA ISLA DE LOS SUEÑOS

03.20 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, MERCANCÍA


STUDIO UNIVERSAL

09.20 OSCURO DESEO

11.15 JESUCRISTO SUPERESTRELLA EN VIVO

13.30 FULLSCREEN

14.00 OSCURO DESEO

15.55 CLOVERFIELD. MONSTRUO

17.35 CUARENTENA

19.30 FULLSCREEN

20.00 ACTIVIDAD PARANORMAL

21.55 VOCES DEL MÁS ALLÁ

A DÓNDE IR

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+VIERNESL 7, A LAS 23, TATIANA DÍAZ Y SALO CASTILLO.

CENTRO CULTURAL

IL BOULEVARD

(AVDA. ALEM ESQ. ALVEAR)

+VIERNES 7, A LAS 23, DÚO OBLIVION.

CASA FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+VIERNES 7, A LAS 20 SE PRESENTARÁ LA OBRA DE PEDRO LEDESMA TITULADA “LA SALAMANCA”, A CARGO DEL DIRECTOR DEL LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA Y LINGÜÍSTICA DE LA UNSE SR. LUIS GARAY.

+VIERNES, PEÑA CON OSCAR VÁSQUEZ.

+SÁBADO 8, A PARTIR DE LAS 23, ACTUARÁN:

FREDY PAEZ “EL ACORDEÓN”, REFLEJOS DEL SALITRAL,

ROMANZA.

CENTRO CULTURAL RICARDO ROJAS

(LIBERTAD Y PRINGLES)

+VIERNES 7, A LAS 19, LA MOVIOLA PRESENTA 100 AÑOS DE AUDIOVISUAL EN SANTIAGO DEL ESTERO.

CLUB HURACÁN

(ROCA (N), 159)

+SÁBADO 15, PEÑA “TODOS SOMOS UNO” CON JUAN SAAVEDRA, LA PESADA SANTIAGUEÑA, DIEGO LUNA, EL CUERVO PAJÓN, PABLO CARABAJAL SANAVIRONES, ÁLVARO OTTINETTI Y LA MISTIK.

CINES

SUNSTAR

MI VILLANO FAVORITO 3 (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) HOY AL 12-07 -14:00 (cast) 16:00 (Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast)

SPIDER-MAN DE REGRESO A CASA (3D):

CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)

07/07 -08/07 -22:10 (Subt) 00:20 (Subt)

SPIDER-MAN DE REGRESO A CASA (3D):

CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)

HOY AL 12/07 13:45 (cast) 16:30 (Cast) 19:30 (Cast)

LA MOMIA (2D):

FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)

07/07 -08/07 -22:20 (Subt) 00:30 (Subt)

SPIDER-MAN DE RE GRESO A CASA (2D):

CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)

HOY AL 12/07 14:15 (cast) 17:00 (Cast) 20:00 (Cast)

EL CÍRCULO (2D):

DRAMA, SUSPENSO (+ 13 años)

07/07 -08/07 -22:40 (Subt) 00:55 (Subt)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE (2D):

COMEDIA (ATP)

HOY AL 12/07 13:50 (cast) 16:00 (Cast) 18:10 (Cast) 20:30 (Cast)

NO TOQUES DOS VECES (2D):

TERROR (+ 13 años)

07/07 -08/07 -22:45 (Subt) 00:45 (Subt)

MI VILLANO FAVORITO 3 (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

07/07 -08/07 -15:00 (cast) 17:00 (Cast) 19:00 (Cast) 21:00 (Cast) 23:30 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

MI VILLANO FAVORITO 3 Apta Todo Público

CASTELLANO 2D 15:50 (DOMINGO)

17:50 - 20:40 - 22:00 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:00 (TODOS LOS DÍAS)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE Apta Todo Público con Leyenda ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES

SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:00 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

3D 19:20 (TODOS LOS DÍAS)

 
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