CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de Julio 2017
A LAS 17.30 CORTÁ POR LOZANO
Por El Liberal
Hoy 21:05 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI,TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI,TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 EL SECRETO DE FERIHA
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA (CONTINÚA)
23.30 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.00 VINO EL AMOR
15.00 MI ADORABLE MALDICIÓN
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 DIARIOS DE EXPEDICIÓN
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
22.30 SHOWMATCH
CANAL14
12.00 FÓRUM
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 ARABESC
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 ANIMALANDIA
15.30 PUNTO LÍMITE
16.30 SOMBRAS DE MI TIERRA
17.00 OTRA CANCHA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PEREGRINOS DE LA FE
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 TELÓN ABIERTO
21.30 NOTICIERO 7 - (2da EDICION)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
07.21 MISIÓN A MARTE
09.39 CHIHUAHUA EL FANTASMA
11.15 EL HOMBRE ARAÑA 3
02.08 LA MOMIA REGRESA
04.50 LOS INCREÍBLES
07.06 EL HOMBRE ARAÑA 3
10.00 DESTINO FINAL 2
11.45 AMENAZA EN EL MAR
TCM
06.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.12 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.28 ALF (TEMPORADA 2)
08.54 ALF
09.20 MÁS CORAZÓN QUE ODIO
11.35 LA HORA 25
14.00 PANDILLA SALVAJE, LA
16.38 ESCAPE DE NUEVA YORK
18.26 D-TOX
20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
21.00 LA PISTOLA DESNUDA
22.34 COBRA
TNT
06.30 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA - LA COSTA MÁS LEJANA DEL MUNDO
09.03 IRON MAN & HULK. HÉROES UNIDOS
10.15 SAMMY 2. EL GRAN ESCAPE
11.57 RALPH, EL DEMOLEDOR
13.48 KING KONG
17.13 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL MUNDO
20.21 EL EJECUTOR
22.00 CAMINANDO ENTRE TUMBAS
00.07 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS
01.52 TRIPLE X
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, REEMPLAZO
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, BLANCO
11.00 HOUSE M.D., POSICIÓN FETAL
11.50 HOUSE M.D., TRANSMISIÓN AÉREA
12.40 GRIMM, LA SERPIENTE EMPLUMADA
13.30 SHADES OF BLUE, LA CALIDAD DE LA MISERICORDIA
14.20 MADAGASCAR
16.00 HOUSE M.D., COSAS DE LA EDAD
17.00 HOUSE M.D., ADIESTRAMIENTO
18.00 GRIMM, LA ISLA DE LOS SUEÑOS
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, COMPORTAMIENTO
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, MERCANCÍA
21.00 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA EXTINCIÓN
24.10 TERMINATOR. LA SALVACIÓN
02.30 GRIMM, LA ISLA DE LOS SUEÑOS
03.20 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, MERCANCÍA
STUDIO UNIVERSAL
09.20 OSCURO DESEO
11.15 JESUCRISTO SUPERESTRELLA EN VIVO
13.30 FULLSCREEN
14.00 OSCURO DESEO
15.55 CLOVERFIELD. MONSTRUO
17.35 CUARENTENA
19.30 FULLSCREEN
20.00 ACTIVIDAD PARANORMAL
21.55 VOCES DEL MÁS ALLÁ
A DÓNDE IR
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+VIERNESL 7, A LAS 23, TATIANA DÍAZ Y SALO CASTILLO.
CENTRO CULTURAL
IL BOULEVARD
(AVDA. ALEM ESQ. ALVEAR)
+VIERNES 7, A LAS 23, DÚO OBLIVION.
CASA FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+VIERNES 7, A LAS 20 SE PRESENTARÁ LA OBRA DE PEDRO LEDESMA TITULADA “LA SALAMANCA”, A CARGO DEL DIRECTOR DEL LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA Y LINGÜÍSTICA DE LA UNSE SR. LUIS GARAY.
+VIERNES, PEÑA CON OSCAR VÁSQUEZ.
+SÁBADO 8, A PARTIR DE LAS 23, ACTUARÁN:
FREDY PAEZ “EL ACORDEÓN”, REFLEJOS DEL SALITRAL,
ROMANZA.
CENTRO CULTURAL RICARDO ROJAS
(LIBERTAD Y PRINGLES)
+VIERNES 7, A LAS 19, LA MOVIOLA PRESENTA 100 AÑOS DE AUDIOVISUAL EN SANTIAGO DEL ESTERO.
CLUB HURACÁN
(ROCA (N), 159)
+SÁBADO 15, PEÑA “TODOS SOMOS UNO” CON JUAN SAAVEDRA, LA PESADA SANTIAGUEÑA, DIEGO LUNA, EL CUERVO PAJÓN, PABLO CARABAJAL SANAVIRONES, ÁLVARO OTTINETTI Y LA MISTIK.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO 3 (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) HOY AL 12-07 -14:00 (cast) 16:00 (Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast)
SPIDER-MAN DE REGRESO A CASA (3D):
CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)
07/07 -08/07 -22:10 (Subt) 00:20 (Subt)
SPIDER-MAN DE REGRESO A CASA (3D):
CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)
HOY AL 12/07 13:45 (cast) 16:30 (Cast) 19:30 (Cast)
LA MOMIA (2D):
FANTASÍA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 años)
07/07 -08/07 -22:20 (Subt) 00:30 (Subt)
SPIDER-MAN DE RE GRESO A CASA (2D):
CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)
HOY AL 12/07 14:15 (cast) 17:00 (Cast) 20:00 (Cast)
EL CÍRCULO (2D):
DRAMA, SUSPENSO (+ 13 años)
07/07 -08/07 -22:40 (Subt) 00:55 (Subt)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE (2D):
COMEDIA (ATP)
HOY AL 12/07 13:50 (cast) 16:00 (Cast) 18:10 (Cast) 20:30 (Cast)
NO TOQUES DOS VECES (2D):
TERROR (+ 13 años)
07/07 -08/07 -22:45 (Subt) 00:45 (Subt)
MI VILLANO FAVORITO 3 (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
07/07 -08/07 -15:00 (cast) 17:00 (Cast) 19:00 (Cast) 21:00 (Cast) 23:30 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
MI VILLANO FAVORITO 3 Apta Todo Público
CASTELLANO 2D 15:50 (DOMINGO)
17:50 - 20:40 - 22:00 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:00 (TODOS LOS DÍAS)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE Apta Todo Público con Leyenda ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
LUNES, MARTES, MIÉRCOLES
SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:00 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
3D 19:20 (TODOS LOS DÍAS)