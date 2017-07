Tiempos electorales: la brecha entre prioridades políticas y urgencia sociales

08/07/2017 -

N o podemos seguir jugando a la democracia gastando 2.800 millones en un ajedrez politico o Formula 1 de egos y ambicion de poder que nos distrae de la realidad donde la muerte va cobrando cada vez mas vidas¡¨. La advertencia del obispo de San Justo, monsenor Eduardo Garcia, antiguo colaborador de Jorge Bergoglio, sintetiza la preocupacion de la Iglesia por un proceso electoral demasiado prolongado, al que habria que revisar, y que distrae a los gobernantes de los problemas reales de la gente: pobreza, desocupacion, inseguridad, narcotrafico. La brecha abierta entre las prioridades de clase politica y las urgencias de la ciudadania se ensancha en tiempos electorales. Un contexto ¡§dificil¡¨ en el que segun los obispos catolicos no se exhiben propuestas ni soluciones, sino solo pujas de poder y de candidaturas. La preocupacion de la Iglesia se emparenta, aunque sin la misma sustancia, con la idea del Gobierno de sacar las elecciones Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (Paso) en 2019. La Casa Rosada dejo trascender que esa instancia no sirve para definir candidaturas, se ha convertido en casi simbolica como consecuencia de las listas de unidad y cuesta mucho dinero al Estado. El obispo de San Francisco, monsenor Sergio Buenanueva, desato la polemica al expresar en Twitter su disconformidad con las Paso, e insinuar que no iba a votar o evaluaba hacerlo ¡§en blanco o nulo¡¨ porque siente, como muchos otros ciudadanos, que la clase politica le esta tomando el pelo. ¡§Las Paso son un buen instrumento, pero esta mal utilizado. Hay que ir a votar, las primarias son un instrumento positivo, pero son perfectibles. Nuestros dirigentes tienen que ponerse las pilas y ayudarnos a crecer en la adhesion a la democracia¡¨, enfatizo en declaraciones radiales. Otros referentes de la Iglesia cuestionaron la virulencia de la campana electoral, marcada por las fricciones, las operaciones politicas y la filtracion de videos que, aseguraron, ¡§ensucian¡¨ el camino hacia las primarias del 13 de agosto y desconciertan aun mas a los votantes. Tambien apuntaron sus criticas a la conformacion de alianzas no constructivas, al intento de polarizar la eleccion entre Cambiemos y el sector que lleva a la expresidenta Cristina Fernandez, y a la presentacion de candidatos testimoniales en las listas, mecanismos que al entender eclesiastico avasallan las instituciones democraticas. Un alusion clara a la decision de la intendenta de La Matanza, Veronica Magario, de postularse como candidata testimonial a concejal por ese distrito bonaerense. Al igual que otros jefes comunales kirchneristas como Mario Secco (Ensenada), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Mariano Cascallares (Almirante Brown), que aparecen en las listas pero no asumiran los cargos a los que se presentan. La efervescencia de la campana electoral da para todo, incluso a respaldos publicos a candidatos por parte de referentes eclesiasticos cercanos al papa Francisco. Asi ocurrio con el arzobispo Marcelo Sanchez Sorondo, colaborador de Jorge Bergoglio en el Vaticano, quien aseguro que a la formula del Peronismo para el Bien Comun en la Ciudad de Buenos Aires, que postula a Guillermo Moreno a diputado y a Gustavo Vera a legislador porteno, ¡§le va a ir bien muy bien, porque son personas honestas¡¨. Afirmacion partidaria a favor de la lista con lema bergogliano: ¡§Ponerse la Patria al hombro a puro Peronismo¡¨, que le valio al prelado argentino, segun trascendio, una reprimenda en privado por parte de su compatriota el Papa. Monsenor Sanchez Sorondo quedo envuelto tambien en otra polemica por haber atribuido el postergado retorno del Papa a su tierra natal, a que no quiere ¡§ampliar la grieta¡¨ entre los argentinos. Fue despues de que el Vaticano confirmo que Francisco visitara Peru y Chile en enero de 2018, en lo que constituira su cuarto viaje a Sudamerica desde la eleccion pontificia, pero sin hacer escala en Argentina.ƒÜ