El Tiro Federal recibirá las emociones del torneo "Turco" Videla

08/07/2017 -

CHOYA, Choya (C) Hoy (sábado) a las 13.30, el estadio del Tiro Federal de Frías será desbordado por los seguidores de esta disciplina cuando el esférico comience a rodar por una nueva cita de la Asociación del Fútbol Amateur Friense. Esto corresponde a la cuarta fecha del torneo "Turco" Videla.

El programa de encuentros tendrá el siguiente orden: Los Tornillos vs Los Cuervos; Los Leones vs Autoservicio La More; Maestro Véliz vs Barrio Oeste; Vella Competición vs Gigantes. A última hora se producirá el partido entre Loma Negra y el conjunto de El Vasco Carnes.

Puntero

Las estadísticas de las tres primeras fechas tiene como líder y puntaje ideal al elenco de Vella Competición con 9 puntos.