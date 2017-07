FÚNEBRES | 9 de Julio de 2017

Hoy 22:26 -

FALECIMIENTOS

- Héctor Oscar Tejerina

- Hugo Walter Trejo

- Héctor Edgardo Jorge (La Banda)

- Enrique Omar Gerez (La Banda)

- Miguel Ángel Torres Costilla

- Ángela Adela Gerez

- Aldo Antonio Moya (Monte Quemado)

- Marcos Vicente López (Suri Pozo, Dpto. Banda)

Sepelios Participaciones

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d) Falleció el 24/6/17|. Eloísa Stella Palumbo profundamente dolorida por la temprana partida de quien siempre recordaré por haber sido mi distinguida alumna y a la vez una invalorable militante del partido Radical.

CHAZARRETA, GUSTAVO ADOLFO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Querido hermano me honraste con tu elevado sentido de la amistad y el respeto. Ruego a Dios por su eterno descanso. Armando "Salvaje" Aboslaiman.

GEREZ, ÁNGELA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. Sus hijos Noemí, Ester, Azucena, Susana, Roberto, H. pol. Walter, Samuel, Antonio, nietos Sebastián, Ezequiel, Santiago, Mayra, participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de San Marcos a las 9 casa de duelo Sgo. Herrera 506 Bº J. F. Ibarra. SERV. IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MOYA, JOSÉ ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/15|. Hugo Delibano Torres, su esposa Olga Suasnábar, hijos y nietos participan el fallecimiento de su entrañable amigo de la infancia. Ruegan oraciones por su eterno descanso y cristiana resignación para su esposa, hijos, hermanos y demás familiares.

SAYAGO, JORGE ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. Querido hermano que Dios te reciba a su lado. Con dolor te despedimos. Sus hermanas Pelu y Juanita Sayago y tu cuñado Miguel Acuña, Ruegan oraciones en su memoria y que sus restos fueron sepultados.

SAYAGO, JORGE ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. Señor me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Ricardo Basbus, Chicho Elean, Ramon Lami Hernandez, Blanca Moises y Marta Ledesma, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de sus amigos queridos, Juani y Migui y los acompañan en este momento de dolor.

SORIA DE PÁEZ, OTILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Aguilares - Tucumán el 7/7/17|. Víctor Santiago Sosa, Miryan Moran y sus hijos Gabriela, Gustavo, Carolina y sus nietos participan con mucho dolor el fallecimiento de nuestra querida vecina y ruegan oraciones en su memoria y pronta resignación para sus hijos.

SORIA DE PÁEZ, OTILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en San Miguel de Tucumán el 7/7/17|. Flia. Zigalini Stone participa con gran pena su fallecimiento.

SORIA DE PÁEZ, OTILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en San Miguel de Tucumán el 7/7/17|. Sus vecinos de la calle Luis G. Pinto, primera cuadra del Bº Autonomia. Flias. Sosa, Páez, Raed, Llarull, Vittar, Vargas y Corbalan, participan su partida hacia el Reino de Dios.

TEJERINA, HÉCTOR OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Yo te extrañaré, tenlo por seguro, fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos, los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante son las que más invaden mi mente al recordarte. Sus primos María Teresa, Manuel, su sobrina querida Vanina Anahí participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TEJERINA, HÉCTOR OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Tus hermanas del alma María Teresa Gerez, María Belén Gerez , hnos. políticos Manuel Alvarez, Marcelo Poupeau, sobrinos Vanina, Antonella, Benjamin, Felipe. Sus restos seran inhumados hoy 10:30 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Cob.Obra Social Municipal. Serv. Real. por COCHERÍA NORTE. La Plata 162.

TEJERINA, HÉCTOR OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Como olvidarme de aquel día, quedaste en silencio, quedaste sin vida, un beso te di, no se si lo sentiste. Una lágrima mía quedó en tu mejilla, hablamos un rato, antes que partieras. Dijiste te amo, como si no lo supiera. Lo pienso y te extraño y me hace mucho daño. Fui a la iglesia en busca de consuelo. Dios no estaba justo en ese momento. Sigo pensando que es una locura llevarte flores a un cementerio. Siento el perfume de la tristeza que me acompaña hoy con tu ausencia, no puedo olvidarte, no voy a olvidarte, te lo dije al oído y será una promesa. Tu hermana del alma María Belén Gerez, Marcelo Poupeau, sus sobrinos queridos Antonella, Benjamín y Felipe participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TEJERINA, HÉCTOR OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Autoridades y compañeros de Trabajo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TEJERINA, HÉCTOR OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Es imposible no estar triste, tu ausencia duele pero tu recuerdo siempre nos hará sonreír. Gustavo.

TORRES COSTILLA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Su esposa Josefa Estela Bravo, hijos, nietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

TORRES COSTILLA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Su esposa Nené Bravo Almonacid, participa con mucho dolor su fallecimiento y sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Elevo oraciones en su memoria.

TORRES COSTILLA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Querido tío, sellaste nuesta despedida con tus palabras que habitarán en mi alma, yo estoy con vos y vos estás conmigo. Jesús acúnalo en tus brazos. Hasta siempre. Su sobrina Stella Maris Garnica, Daniel Vega, Agustin, Benjamin y Gastón Vega.

TORRES COSTILLA, MIGUEL ÁNGEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Querido amigo, tantos años, tantos recuerdos, muchos buenos, otros no tanto. El Señor te recibirá y escuchará tus poemas, tus recitados y se alegrará como nosotros. Te queremos, te extrañaremos. Segundo Villavicencio, su esposa Ana María Díaz, nuestros hijos Raúl y Gaby. Hasta que Dios nos convoque.

TORRES COSTILLA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Carlos M. Herrera, Elsa Laitan de Herrera, sus hijos Fernando, y Veronica, hijos politicos Raul Ferrando y Carla Varela y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TORRES COSTILLA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Rodrigo Botarda y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y colega Miguel Angel Torres Costilla., ruegan oraciones en ssu memoria.

TORRES COSTILLA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Juan José Simón ( Pepe ), y Negui Barraza sus amigos de toda la vida, lamentan participar su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

TORRES COSTILLA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. José Santiago Cruz, Susana Zarazaga, sus hijos Guillermo y flia., Diego y flia., Sofia Cruz Zarazaga., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TORRES COSTILLA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Enrique Cazzaniga y Tota Filippa, sus hijos Quique, Gabriela, Eugenia y Ricardo Cazzaniga Filippa participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TORRES COSTILLA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Miguel Ángel Torres Costilla, sus hijos María Angélica, Miguel Ángel, Facundo y Lisandro Torres Zarazaga participan con dolor ssu fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TORRES COSTILLA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Maria Esther Zarazaga y Enzo Cura, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TORRES COSTILLA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Daniela Zarazaga, sus hijos Carly y Dany Ciappino participan con dolor su fallecimiento.

TORRES COSTILLA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Hugo Tarchini, Sulma Cardozo y José Santiago, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia., en su pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

TORRES COSTILLA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Anita Parelló de Barraza, sus hijos Andrés, Laura, Jose y Noelia, participan con pesar su desaparición física y desean que encuentre el camino de regreso al Padre.

TORRES COSTILLA, MIGUEL ÁNGEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Clyde Pastoriza, y Horacio Carlos Duquelsky, partician con dolor la partida de su querido amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

TORRES COSTILLA, MIGUEL ÁNGEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. José Alberto Espeche, Virginia del Valle Karam y sus hijas Maria Virginia y Maria Victoria Espeche, participan su fallecimiento y elevan oraciones en ssu memoria.

TORRES COSTILLA, MIGUEL ÁNGEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Maria Alicia Karam y Marta de Karam, participan con dolor su fallecimiento y ruegan a Dios por su eterno descanso.

TORRES COSTILLA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. ¡Adelantó su viaje el querido amigo Miguel Angel ! Aquí deja un profundo vacío y toda esa hidalguía y generosidad que caracterizaba a su persona. Sus amigos Dra. Delia Pacheco Cueto, Dr. Juan Ibáñez Pacheco y flia., participan con profundo pesar su partida y acompañan a Nené y demás fliares. en tan doloroso momento.

TORRES COSTILLA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Sus viejos amigos de familia; Osvaldo Ibañez Blanco y su hijo Raúl, participan con gran pesar su fallecimiento, rogando a Dios le conceda merecido descanso en la felicidad eterna.

TORREZ DE RAMOS, LUISA GONZAGA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. La Asociación Civil Pujanza y Acción participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de nuestra Asesora Legal, Dra. Blanca Ramos. Pedimos al Señor le de cristiana resignación y que brille para ella la luz que no tiene fin. Ruegan una oración en su querida memoria.

TORREZ DE RAMOS, LUISA GONZAGA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. Olma de Santillán, su esposo Tadeo participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra querida Dra. Blanquita Ramos. Que Dios nuestro Señor la consuele y le de cristiana resignación. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

TORREZ DE RAMOS, LUISA GONZAGA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. Elvecia A. Núñez participa su fallecimiento con profundo pesar y acompaña en este triste momento a su amiga Blanca, rogando una pronta resignación. Eleva oraciones por el descanso de su alma.

TORREZ DE RAMOS, LUISA GONZAGA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. Señor ya está en tus brazos recíbela en tu Reino. Las amigas de su hija Blanquita; Marta Suarez, Mabel Dadriaga, Elvecia Nuñez y Nuni Galvan Atia, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Su esposa Teresa, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria.

TREJO, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Sus hijos Freddy, Robi, Lio y Patry, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

TREJO, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. Sus hijos: Chuzo, Robin, Patry y Lito, hijos pol., nietos y bisnietos, part. con dolor su fallec. é invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( Sala Velatoria ) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TREJO, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. Su hijo político Segundo, nuera Nancy, Yacki, Evelin , Dogo y Lari participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su nieta política Larissa, bisnieto Consti, su abuela Ofelia, Santiago, Alfredo, Tiziano y Naty Isorni, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. Señor ya esta ante ti recibelo en tu Reino. Sus nietos Cristian, Facu, Macki, Franco, Luis, Lio, Cintya, Tati, Guegui, Prici, bisnietos Valentin, Solanje, Morena, Consti y Victoria, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

TREJO, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. Goyo Hernández y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. Gustavo Storniolo, Cristina Batule (Turca), Yessica Storniolo, Gabriel Storniolo y Daniel Cejas participan con profundo dolor su fallecimiento y rueegan oraciones en su memoria.

TREJO, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. Juan Mussi y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

YBÁÑEZ, MIRTA ZOILA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. Sus hijos Vanina, Gabriela, Sonia, Elizabeth, Marta, Gustavo. Sus hijos políticos Jorge, Ariel, Rodolfo y José. Su nieto Thiago y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vuelta de la Barranca. Servicio Realizado por COCHERÍA NORTE. LA PLATA 162. Tel. 4219787.

Invitación a Misa

ACOSTA, FERMÍN MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/16|. Su esposa Silvia Severa Veliz, hijos Sergio, Antonio, Viviana, Mercedes, Sara, Miguel, Mario, Susana, h pol. nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santo Cristo, Bº Libertad, al cumplirse un año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

AGUIRRE, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/04|. Al cumplirse trece años de tu partida a la Casa del Señor y a pesar del tiempo transcurrido, tu presencia espiritual, sigue siendo guía y sosten de nuestro paso por la vida. Le damos gracias a Dios el habernos permitido disfrutar de un ser tan especial como fuiste. Tu esposa Ángela Gutiérrez y tus queridas hijas María E., María M., tu hijo politico Osvaldo y tu nieta Amira, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs. en Catedral Basílica para rogar por su eterno descanso.

DÍAZ, DANTE WERFIL (Chacho) (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/15|. Su esposa Zulema Orellana, sus hijos Kelly y Nene; Mario Ávila; sus nietos Pablo, Facundo, Agustín y su bisnieta Josefina invitan a la misa que se realizará con motivo de cumplirse 2 años de su fallecimiento en la Pquia. Santa Rita, hoy a las 20 hs. para rogar por su eterno descanso y la paz de su alma.

DÍAZ, DOLORES DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/14|. Pasaron días y no puedo olvidarte, meses, años, también pasarán pero seguirás intacto en mi corazón recordándote y amándote cada día más, aflorando en mi mente bellos recuerdos que jamás morirán. Sueño verte amor mío para estar como antes disfrutando de nuestra hermosa hija, esa hija que me da fuerzas para segur viviendo. Cada día te necesito más amor mío. Fuiste el mejor papá, el amor de mi vida, hoy mañana y siempre. Te amo. Su esposa Sonia y su hija Yamila invitan a la misa hoy a las 20 en la Pqua. Santo Cristo Bº Libertad, al cumplirse tres años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

DÍAZ, MARÍA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/15|. Sus hijos Antonio, Sandra, Néstor y Yolanda Juárez y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Capilla Ntra. Sra. de la Misericordia Bº Cáceres, al cumplirse un año de su partida a la Casa del Señor. Ruegan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, CARLOS RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/16|. Hijo mio, trato de resignarme y entender tu partida, pero solo encuentro un vacío dificil de llenar. Porque no solo te extraño de noche, a solas y en silencio. Me haces falta en mis dias, entre tanta compañia, y aún con ruido yo te pienso. Que brille para ti la luz que no tiene tin. Sus padres Nora y Juan Carlos, hermanos y sobrina Andrea, invitan a la misa que se oficiará hoy en la parroquia Santo Cristo a las 20 hs. al cumplirse 1año y 1 un mes de su partida.

HERRERA, CLEMENTINO E. (Ñato) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/16|. Querido hermano (Ñato) siempre estas presente en todo momento en cualquir pequeña reunion, siempre se te recuerda. Hoy cumples una mes mas de tu ausencia, duele mucho mas. Se invita a la misa hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Nuestra Virgen de La Piedad.

LÓPEZ, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/09|. Viejo pasaron ocho años fue Dios te eligió, tu inesperada muerte nos dejo muy dolida algo que pasaron ocho año ya venias a tu casa y no llegaste fue un 9 de Julio en un día inolvidable. tu María Elma Terreyro, tus hijos María Marta, Dr. José López, tu hija política Ana, tus nietos Malena, Griselda, Celeste, José Daniel, Nahuel, Anahi Soledad, Agustín, Soledad; Carlos, Exequiel, rogaremos por tu eterno descanso el 9 de Julio en la pquia. Sta Rita a las 20 horas.

MANSILLA DE PEREYRA, LUCRECIA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/07|. Ya no me extrañes como me extrañas todo el tiempo... A cada paso, a cada momento. No te ciegues en el dolor, abre tus ojos, sueña despierta... Estoy con vos. Gracias Lucre por todo, gracias por Igna...Lulú y Martincito, mi gran hombrecito querido. Héctor, Sylvia, Matías y Micaela, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basílica.

MAROZZI, CARLOS LUIS (PBRO) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/16|. "No hay mejor lugar que el Sagrario para pedir por los seres queridos que partieron de este mundo. Allí está Jesus presente con todo su cuerpo, sangre, alma y Divinidad, atento a nuestros ruegos". El proximo Lunes al recordar el primer año de la partida hacia el Reino de Dios; de quien fuera, durante treinta y cuatro años, párroco de la Pquia. Nstra Sra. de la Consolacion de Sumampa (capital), sus sacerdotes Mario Monge y la Comunidad parroquial, invitan a la Santa misa que se oficiará en su memoria, el dia Lunes 10 a las 20 hs. en la sede parroquial.

PEREYRA DE MORALES PAZ, FLORINDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados del Bº Cabildo participa con dolor el fallecimiento de quien fuera socia de la institución e invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, con motivo de cumplirse el noveno día de su partida. Ruega oraciones en su memoria.

PINTOS, JESÚS FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. "Nueve días de tu partida a la casa de nuestro Padre Dios, eres una estrella más que alumbras nuestras vidas". Sus hijos Santiago y David, su hija política Ana y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia San José del Bº Belgrano.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

GEREZ, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. Su esposa Nélida Beatriz Rojas, sus hijos Wuly, Hernán, Melisa, Nery, Gastón, Daniel, Ana, Álvaro, hijos políticos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

JORGE, HÉCTOR EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Sus padres Ramón Jorge, María Rosa Domínguez, Hnos. Walter, Tito, Hnos. pol. primos, sobrinos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol a las 11. Casa de duelo Belgrano 532 SV. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

JORGE, HÉCTOR EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Sus padres Ramón Jorge y Rosa, sus hermanos Walter, Tito y Estela participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín del Sol. Casa de duelo Av. Belgrano 532 L.B.

JORGE, HÉCTOR EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Su hermano Walter Jorge, su cuñada Rita y sus sobrinos Cristian, Fabiola, Fátima, Romina, Santiago, Seba y Maxi participan con profundo dolor su fallecimiento.

JORGE, HÉCTOR EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Su hermano Tito Jorge, su cuñada Baby, sus sobrinos Javier y Rocío y su concuñada Marilé participan con profundo dolor su fallecimiento.

JORGE, HÉCTOR EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Sus sobrinos Javier y Daniela, sus sobrinos nietos Mahia, Juriel y Lucca participan con profundo dolor su fallecimiento.

JORGE, HÉCTOR EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Su sobrina Carolina, Mahia y Juriel participan con profundo dolor su fallecimiento.

JORGE, HÉCTOR EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Sus sobrinos Cristian, Fabiola, Romina, Fátima y sus sobrinos nietos Agustín, León, Elena y Halí participan con profundo dolor su fallecimiento.

LÓPEZ, MARCOS VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Su esposa Berta Yolanda González, sus hijos Miriam, Sandra, Ramón, Estela Zulma, Gustavo, María, Piri, Carlos, Juanjo, Ramón y Mercedes, sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 15 en el cementerio de Suri Pozo. Casa de duelo Tramo 22 Dpto. Banda.

RÍOS, MANUEL JACINTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. Rubén Coronel, Nilda Arismendi y sus hijos, acompañan a su hijo Pablo, Alejandra y Aridna. Ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS, MANUEL JACINTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. Los amigos del Folclore: Rosi Palavecino, Carlos Gomez Galizzi, Silvi Fernandez, Chiqui Arismendi, Ruben Coronel, Marta Lizarraga, Beto Barraza, Miguel Coria, Colo Paz, Eva Ordoñez y Ramón Silva, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Pablo, Alejandra y Ariadna.. Ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS, MANUEL JACINTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. Roberto Carrizo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RÍOS, MANUEL JACINTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. Los compañeros del Agrupamiento Nº 86106: José, Cristina, Ayelén y Adriana participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del rector Prof. Manuel Ríos y de la Prof. Sandra Ríos, ambos integrantes de dicho agrupamiento. Elevan oraciones en su memoria.

RÍOS, MANUEL JACINTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. Adriana Peralta y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su meoria.

ZANONI DE ABDALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Socios, médicos y personal de la firma Sanatorio Norte SRL participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABADALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". El Club de Abuelos de la Ciudad de La Banda, participan del fallecimiento de la Sra. Gladys Zanoni, mamá de Silvia Abdala de Ledesma y abuela de la Sra Gobernadora Claudia de Zamora. Acompañan a la familia en este momento de dolor y elevan oraciones en su memoria.

ZANONI DE ABADALA, GLADYS ELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/17|. Dr. José Antonio Aranda, su esposa, hijos, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

Invitación a Misa

ABDO DE AQUIM, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/10 en Córdoba|. Norma Salomón y Jorge Berraondo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

ABDO DE AQUIM, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/10 en Córdoba|. Sergio y Fernando Berraondo y sus respectivas familias, acompañan en su dolor a su amigo Miguel. Ruegan oraciones en su memoria.

ABDO DE AQUIM, MARTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/10 en Córdoba|. Los colegas y amigos de su hijo Miguel: José Pistamiglio, Guillermo Zuain y Agustín Gómez participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, PABLO HERMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/16|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Papá, nunca te olvidaremos. Sus hijos Mirta, Pablo y Graciela, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia Cristo Rey, al cumplirse un año de ssu fallecimiento. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

COSTA, MARIO ALFREDO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Su familia convoca a quienes lo apreciaron, a reunirse en oración en la misa que con motivo de cumplirse un mes de su partida, se realizará este domingo 09/07/17 a las 20 hs en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús del Bº San Martín.

GEREZ VDA DE GÓMEZ, INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/17|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos Eduardo, Marta, Martín, hija política Beba, nietas Iris, Victor, Laura, José, Susana, Bisnietos Elias, Máximo, Estefania, invitan al cumplir nueve días de su fallecimiento a la misa en su memoria a realizarce el domingo 09 a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol. Agradecemos la atención de la Dra Silvia Basbús, Enfermera Marta, Claudia, al LIc. Sebastián Santillan que la atendieron con tanto cariño. A sus cuidadoras paola y María, a todos los familiares y amigos que nos acompañaron en tan difícil momento. Bendiciones a todos.

Agradecimientos

Recordatorios

OVEJERO DE KOFLER, INÉS JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Lucía Josefina Kobylañski despide a la querida Negrita, quien con el inolvidable Dr. Leo Kofler, formara un ejemplo de matrimonio solidario y afectuoso con el que compartimos el Turismo F.A.S., de la primera hora. Descansa en paz, amiga. Te recuerdo con infinito cariño y oro por ti y por la fortaleza de tus seres queridos.

----------------------------------------

Interior

Sepelios Participaciones

DÍAZ DE BRIZUELA, ILDA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hermanos Titina Díaz de Páez, Chichí Díaz, Beba Díaz de Vera, Beto Díaz, Doly Díaz de Arriba, hermanos políticos, sobrinos y sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

MOYA, ALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Su esposa Norma Navarro de Moya e hijos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad de Monte Quemado. Casa de duelo Monte Quemado Dpto. Copo SERV. JOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

OÑATE, MODESTA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. Tia: Gracias por tu colaboración, cariño e inagotables mateadas que compartimos. Dios te reciba en sus brazos y desde allí ilumines a toda la familia. Siempre estaras en mis recuerdos. Gabriel Gonzalez y familia. Centro de Computacion Fox.

OÑATE, MODESTA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. Silvia Fernández y sus hijos : Pedro,Mario, Viviana , Pablo Molina y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su tia Mode y que sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio La Esperanza de Clodomira.

OÑATE, MODESTA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. "Querida amiga y vecina : ruego a Dios te reciba con los brazos abiertos y le de pronta resignación a tus hijos". Acompañan en oraciones: Negra, Cunino, Analía y Marty y que sus restos fueron sepultados en Clodomira.

TAZAR DE JUAN, IRMA (q.e.p.d.)Falleció en Córdoba el 7/7/17|. "Querida Irma: siempre estarás en nuestros corazones. Gracias por estar a nuestro lado en los momentos lindos y en los difíciles y darnos tanto cariño". Su sobrina y tus ahijados : Cunino, Analía y Marty. Se ruega una oración en su querida memoria.

YBÁÑEZ, FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Sus hijo Iginio Ybáñez, su nieto Walter Javier Ybañez y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9 hs. en el cementerio de Forres- Dpto Robles. Cobertu7ra Iosep. servicio Realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

Invitación a Misa

FRANLLE VDA. DE LEGUIZAMÓN, ANLLOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/17|. Su hijo Dr. Ricardo Alberto Leguizamón, hermanas políticas, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 horas en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, para rogar por su descanso eterno en la gloria del Señor.

LEGUIZAMÓN, LUIS FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6//17|. Vivirás eternamente en nuestros corazones por siempre. Su hijo Belén y Valentín, sus nietos Nicolás y Gerónimo al cumplirse nueve días de su fallecimiento invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20 en la parroquia Nuestra Señora del Rosario.

LEGUIZAMÓN, LUIS FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Al cumplirse nueve días de su fallecimiento, su esposa Audelina, sus hijos, hijos políticos y nietos, invitan a la misa que se oficiará en su memoria y por su eterno descanso en la parroquia nuestra Señora del Rosario para rogar por su eterno descanso.

LEGUIZAMÓN, LUIS FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6//17|. Papi: no sabemos cómo soportar tu ausencia; nos cuesta mucho aceptar que ya no estas físicamente entre nosotros. Tus hijos Estela y Silvio, nietos: Marcelo, Matías, Milena, Germán, nieta política Soledad y bisnietos del corazón Santiago invitan a la misa que se oficiara hoy a los nueve días de tu fallecimiento en la parroquia Nuestra Señora del Rosario..

LEGUIZAMÓN, LUIS FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6//17|. Siempre serás el ángel que me acompañará toda mi vida, te extrañamos: Sus hijos Doris y Victor, sus nietas Tania y Morena al cumplirse nueve días de su fallecimiento invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20 en la parroquia Nuestra Señora del Rosario.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

FIGUEROA DE SUASNÁBAR, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/16|. Mami: Hace un año que nos dejaste y tu ausencia es cada vez más profunda...Te extrañamos y amamos. Tu esposo Marino Suasnábar, tus hijos y nietos, invitan al responso que se oficiará en su memoria en el cementerio Jardín del Sol hoy a las 16 hs.