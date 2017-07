Fotos El "Loco", un invitado de lujo que volvió al pago

El próximo 19 de julio cumplirá 64 años. Muy lejos en el tiempo quedó su infancia en La Banda, su ciudad natal, pero atesora cada momento en su memoria. Y cada vez que regresa, lo disfruta, como ayer, que estuvo sentado en el banco de suplentes del equipo "Amigos del Pupi", en su rol de entrenador.

René Orlando Houseman, más conocido como el "Loco", ése que le dio el único título de Primera División a Huracán, en 1973, y que se consagró campeón del mundo con el seleccionado argentino en nuestro país, en 1978, fue una de las glorias que dijo presente ayer en la cancha de Mitre. "Estoy muy contento de volver a mi pago, es una alegría inmensa para mí estar otra vez en Santiago", dijo en los micrófonos de Canal 7, durante la transmisión en vivo del partido a beneficio de ayer. El "Loco" reveló que tenía muchas ganas de venir y que no lo sorprendió la invitación de parte de la organización del evento. "No me sorprendió la invitación porque tengo un amigo en común con el Pupi y gracias a eso puedo estar hoy acá, además tenía muchas ganas de venir", manifestó el que es considerado como uno de los mejores "wing" (hoy se les dice "extremo") derecho de la historia del fútbol argentino.

El bandeño, que disfrutó de cada momento de la tarde de ayer y de cada muestra de afecto que recibió de parte del público, contó también a que se dedica en la actualidad. "Actualmente estoy entrenando el fútbol femenino de Excursionistas, es algo que hago con muchas ganas y nos está yendo muy bien. Salimos campeones en varios torneos ya", señaló. Y hasta tuvo tiempo de bromear cuando el periodista de Canal 7 le dijo que varios quieren verlo con los cortos: "No, ya no. Tengo artrosis y no puedo correr ni en mi cuarto".

Biaggio

Otro que se mostró muy divertido fue el "Pampa" Biaggio, quien malogró un penal. "Lo tiré afuera porque me avisaron que no había sido penal", dijo entre risas. Lo curioso es que la falta la había simulado él mismo. "Es lo mejor que hice siempre, tirarme a la pileta", cerró de manera brillante el ex San Lorenzo.