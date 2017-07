Fotos Jefferson Parra está detenido por el asesinato de María Teresa Lobato, ultimada el 28 de abril en el interior.

11/07/2017 -

Al confesarse ante un policía, Parra habría señalado: "No sé qué me pasó; se me fue la mano y la maté", se supo ayer.

"Ese día nos besamos y tocamos. Yo quería sexo, pero ella dijo no. Fui a la cocina y tomé un cuchillo. La amenacé para que se quitara la ropa. ¿Qué vas a hacer gil vos?, me desafió ella.

Le introduje el cuchillo en el pecho. De nuevo, ella me dijo: ¿Qué haces gil?. La tiré al piso y le di varias puñaladas. La hija de ella estaba parada en la puerta mirando. Agarré su celular y el cuchillo y me fui en moto. Después, me limpié con un trapo por ahí. En Sumampa me cambié de ropa y limpié la sangre..."