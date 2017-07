La atracción será el "Madre de Ciudades"

Fotos MENSAJE. La organización dijo que el evento contará con figuras de gran nivel en los equipos visitantes.

12/07/2017 -

Con la presencia de las autoridades del Santiago Lawn Tennis Club y de la Subcomisión de Hockey de esta prestigiosa entidad, quedó presentada anoche en forma oficial la disputa de la sexta edición del torneo "Madre de Ciudades" de este deporte, que se llevará a cabo en esas instalaciones este fin de semana.

En la oportunidad asistieron al anuncio de este importante acontecimiento deportivo el presidente de la entidad del parque Aguirre, Carlos Scaglione; la titular de la Subcomisión de Hockey, María Inés Martinelli; la capitana Karina Costas y varios dirigentes de este deporte.

El evento se desarrollará este sábado y domingo. Para este oportunidad, los equipos que participarán del certamen serán: Universitario de Córdoba, Jockey de Córdoba, Tucumán Rugby, Jockey de Tucumán, Old Lions y Santiago Lawn Tennis Club.

Las delegaciones arribarán a nuestra provincia el viernes en horas de la tarde.

En la Zona A estarán los equipos del Santiago Lawn Tennis, Jockey de Córdoba y Tucumán Rugby. En tanto que la Zona B la integrarán Old Lions, Universitario de Córdoba y Jockey Club de Tucumán.

Los cruces para esta cita se desarrollarán de la siguiente manera. Este sábado a las 9, Old Lions vs. Universitario de Córdoba; 9.30, Santiago Lawn Tenis vs. Jockey Club de Córdoba. A las 12.15 se desarrollará el acto inaugural previsto para todas las delegaciones. A las 14, Universitario de Córdoba vs. Jockey Club de Tucumán; 15.30, Jockey de Córdoba vs. Tucumán Rugby; 18, Old Lions vs. Jockey de Tucumán; 19.30, Santiago Lawn Tennis Club vs. Tucumán Rugby. En tanto que para el domingo desde las 10 comenzarán a disputarse los cruces para determinar los finalistas.