La gobernadora recibió a Sergio Garay, rugbista con síndrome de Down que jugará en España

Fotos GRATA VISITA. La mandataria provincial reconoció el esfuerzo de la familia Garay por su hijo.

12/07/2017 -

La gobernadora de la provincia Claudia de Zamora recibió al deportista santiagueño con síndrome de Down, Sergio Garay, quien del 20 al 26 de agosto participará en el Mundial de Mixed Ability Rugby que se realizará en la ciudad de Vittoria (España) con el seleccionado de Argentina Pumpas XV.

Sergio es el único deportista del norte del país que integra el seleccionado y recibió una ayuda para concretar el viaje.

Beneplácito

Durante el encuentro, Sergio, de 23 años, estuvo acompañado por sus padres, Raúl Garay y Susana Muratore, quienes le comentaron a la gobernadora acerca de la expectativa que tienen sobre la realización del Mundial en España el próximo mes, ya que será la primera vez que Argentina estará presente en la modalidad.

Al mismo tiempo, le informaron a la gobernadora Claudia de Zamora sobre todas las actividades que Sergio realiza desde pequeño, ya que a los 9 años incursionó en el rugby en el club Old Lions. También destacaron la inclusión social y el fuerte acompañamiento de sus padres durante toda su vida.

Joven abanderado

Los padres de Sergio le contaron a la primera mandataria provincial que su hijo "es el primer joven que se ha recibido en el secundario, siendo abanderado" y, además, Susana le dijo que escribió un libro que está próximo a ser publicado titulado: "Un milagro llamado Sergio".

Comentó que "hay varios capítulos del libro en donde yo me dedico a lo que es inclusión educativa, inclusión social" anticipó y destacó que "la integración es desde que el chico nace. Cómo se lo recibe en la familia, cómo cambia el chip del padre y de la madre, para recién trabajar, literalmente, cosa por cosa e ir incorporando en esa cabecita que no tiene información y no tiene facilidad para acceder a esa información", dijo la madre.

Deporte inclusivo

En tanto, Raúl acotó: "La intención de nosotros es armar el rugby inclusivo, porque lo que tiene de bueno es que une a las familias".

"Me encanta la idea -fue la respuesta de la gobernadora - porque además en un futuro pueden sumarse chicos del interior de la provincia".

"¡Qué lindo que nuestro santiagueño nos represente!" dijo la Dra. Claudia de Zamora, dirigiéndose a Sergio y agregó: "Estoy orgullosa que nos representes y te espero a la vuelta para que me cuentes tu experiencia en España", agregó la gobernadora y destacó, visiblemente emocionada, el acompañamiento de la familia.