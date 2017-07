El "Che" fue presentado en el Fuenlabrada

13/07/2017 -

El bahiense Néstor García (exQuimsa), que dirigirá la próxima temporada al Montakit Fuenlabrada, dijo que espera "conectar rápido" con el club del sur de Madrid y se mostró ilusionado por dar un paso "muy importante" en su carrera como entrenador en "la mejor liga del mundo" en el baloncesto Fiba.

"Me parece que es un club con una afición que empuja mucho, y eso a mí me gusta muchísimo, conecta con mi estilo dirigiendo porque yo también soy bastante pasional. He visto este pabellón lleno y la gente dejándose notar durante todo el juego. Siento que conectaremos rápido", expresó el "Che" García en su presentación.

El entrenador se ha mostrado contento por entrenar en la Liga Endesa y reveló que conocía "hace muchos años" al presidente, José Quintana.