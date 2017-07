Federer ya está en semifinales

13/07/2017 -

El suizo Roger Federer, ganador de siete ediciones del Abierto de Inglaterra, le ganó ayer al canadiense Milos Raonic por 6/4, 6/2 y 7/6 (7/4) y se clasificó a las semifinales del torneo de Wimbledon que se juega en Londres. Federer, ex Nº1, actual número 5 del mundo y tercer favorito en el All England, pasó a estar entre los cuatro mejores del torneo en un día que perdieron el escocés Andy Murray, líder del ranking y campeón defensor del título, y el serbio Novak Djokovic, quien debió retirarse por una lesión y no será su rival en semifinales. Federer, de 35 años y que este año se coronó campeón en el Abierto de Australia para sumar el título número 18 de Grand Slam y el 92º de su exitosa carrera, enfrentará en semifinales al checo Tomas Berdych, quien sacó a Djokovic, 7/6 (2), 2/0 y retiro del serbio por dolores en el codo derecho.