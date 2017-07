Fotos CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de Julio 2017.

15/07/2017 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS

12.30 CINE. EL DIARIO DE GREG

3. DIA DE PERROS

14.00 MONO FECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 NICK JR.

17.30 LOS SIMPSONS

18.45 HOMBRES DE HONOR

21.00 PH PODEMOS HABLAR

22.00 TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 DUEÑOS DE LA COCINA

00.30 COMEDY CENTRAL

STAND UP

01.15 PAUSA EN FAMILIA. 

AMÉRICA

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 DR. HOUSE

CANAL 9

16.00 CÁMARA LOCA

17.00 ALERTA COBRA

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE

ALLÁ

16.00 AMBIENTE Y MEDIO

17.00 OTRA TRAMA

18.00 OCÉANO ÍNDICO CON SIMON

REEVE

EL TRECE

13.00 CUESTIÓN DE PESO

15.00 CINE TRECE

20.30 LAS PUERTITAS DEL SR.

LÓPEZ

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

CANAL14

13.00 ANIMALANDIA

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SGO.PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ESTUDIO ABIERTO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 SOMBRAS DE MI TIERRA

21.00 PUNTO LÍMITE

22.00 RECORDANDO

23.30 CRÓNICAS DE LA ENFERMERÍA

ARGENTINA

00.00 BÁSQUET CAPITALINA

CANAL 4

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

19.00 CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY

PELÍCULAS

CINEMAX

12.02 EL SOBREVIVIENTE

02.26 STRIKE BACK 03 EPS 05

03.25 JUEGO DE PODER

05.20 FESTIVAL DE CINE DE GUADALAJARA

2017

05.51 LA MÁQUINA VOLADORA

07.21 OPERACIÓN ESCAPE

09.11 EL CAMPAMENTO DE PAPÁ

10.56 EL ENCANTO

DE LA BESTIA

12.42 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2

15.00 WINTER-EL DELFÍN 2

17.09 ARMA MORTAL 3

19.34 PARKER

22.00 AL FILO DEL MAÑANA

TNT

02.24 LA LLAMADA

04.16 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 TNT BUZZ

06.12 VIAJE AL CENTRO

DE LA TIERRA

07.52 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL

MUNDO

10.58 HARRY POTTER Y LA PIEDRA

FILOSOFAL

13.58 MALÉFICA

15.44 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL

LIBRO DE LOS SECRETOS

18.06 DESPUÉS DE LA TIERRA

20.05 LOS BOXTROLLS

22.00 TERMINATOR.

LA SALVACIÓN

00.05 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS

01.05 6 BALAS

TCM

01.18 DRÁCULA

02.27 VIDEODROME

05.00 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

05.50 ALF (TEMPORADA 3)

06.16 ALF (TEMPORADA 3)

06.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

07.08 LA NIÑERA

07.34 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

08.24 ALF (TEMPORADA 3)

08.50 ALF (TEMPORADA 3)

09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

09.42 LA NIÑERA

10.08 ALF

10.34 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

11.00 BATMAN

13.20 JACK FROST

15.18 CUENTA CONMIGO

17.02 MI PRIMER BESO

18.59 LA BODA DE MI

MEJOR AMIGO

21.00 DRÁCULA

23.16 LÍNEA MORTAL

SPACE

02.01 LA COSA

03.54 GRACE: LA POSESIÓN

06.00 LA MALDICIÓN

08.04 ICEMAN

09.34 RESCATANDO AL SOLDADO RYAN

12.54 TOP GUN

15.02 PEARL HARBOR

18.28 TERROR A BORDO

20.36 CONAN, EL BÁRBARO

22.45 MIGUEL BERCHELT VS TAKASHI

MIURA

A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+ HOY, A LAS 23.30, GRAFFITI

ROCK.

BAYSAI

(AUTOP. SANTIAGO-BANDA)

HOY, NOCHE ANIVERSARIO CON

MÚSICA RETRO.

CLUB HURACÁN

(ROCA (N), 159)

+ HOY, PEÑA “TODOS SOMOS

UNO” CON JUAN SAAVEDRA, LA

PESADA SANTIAGUEÑA, DIEGO

LUNA, EL CUERVO PAJÓN, PABLO

CARABAJAL, ÁLVARO OTTINETTI

Y LA MISTIK, EL REJUNTE

LEGÜERO, RODRI SALVATIERRA,

FACU ROBLES, JUANCHY HAICK,

CHANGOS SANTIAGUEÑO,

RELEJOS DEL SALITRAL Y

CIERRA EL CONJUNTO KALAMA

TROPICAL.

CINES

SUNSTAR



MI VILLANO FAVORITO 3

(3D) ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 19-07: 14:00 (cast), 16:00

(Cast),18:00 (Cast) 20:00 (Cast)

SPIDERMAN: DE REGRESO

A CASA (3D)

CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)

HOY: 22:10 (Subt)

15/07: 22:10 (Subt), 00:45hs (Subt)

16/07 -19-07: 22:10 (Subt)

CARS 3 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY: 14:30 (cast), 16:50 (Cast), 19:10

(Cast), 21:30hs (Cast)

SPIDERMAN: DE REGRESO

A CASA (2D): CIENCIA FICCIÓN

(+13 años)

HOY - 19/07 13:15, (cast), 17:00

(Cast), 20:00 (Cast)

CANTANTES EN GUERRA

(2D):

COMEDIA (ATP)

HOY -22:40 (Cast)

CARS 3 (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY-19/07: 13:20 (cast), 15:35

(Cast), 17:50 (Cast), 20:10 (Cast)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE

(2D):COMEDIA

HOY: 22:30 (Cast)

MI VILLANO FAVORITO 3

(2D): ANIMACIÓN (ATP)

HOY -19/07 -15:00 (cast), 17:00

(Cast), 19:00 (Cast), 21:00 (Cast)

NO TOQUES DOS VECES

(2D):

TERROR (+ 13 años)

HOY -22:55hs (Subt)

HÍPER LIBERTAD

CARS 3 ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 15:40 - 17:50 -

19:50

CASTELLANO 3D 17:20

MI VILLANO FAVORITO 3

ATP CASTELLANO 2D 15:00 - 17:50 -

19:50- 22:30

MAMÁ SE FUE DE VIAJE ATP

CASTELLANO 2D 22:00

SPIDERMAN: DE REGRESO

A CASA APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 15:20 - 21:10

SUBTITULADA 2D 22:50