FÚNEBRES | 16 de Julio de 2017

FALLECIMIENTOS

- Luis Bernardo Soria

- Mauricio Facundo Leiva (Loreto)

- María Angélica Herrera

- Julia Argentina Concha

- Rucha Esther Angelero Bada

- Lilia Margot Palomo (La Banda)

ANGELERO BADAL, RUCHA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Sus hijos Vicente, hija pol., Cecilia, nietos, Agustina, Carlitos, consuegra, Leli, Amiga, Nene y Cristina participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

CONCHA, JULIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Sus hijos Jorge y Mari y Gladis, H. pol. Viviana, Pablo y Ramón, nietos Natalia, Franco, Sofía, Jorge, Ramiro, Mariano, Romina, Mariana, José, Ivana, Chani, Pablo y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. EMPRESA SANTIAGO.

CORONEL, AZUCENA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/17|. Su esposo Juan, hijos Marcela, Lady, Mercedes, Juan Marcelo, hermanas: Marqueza, Beatriz, Marina; nietos Leandro, Marcos, Bruno, Milagros, Victoria, Marcia, Enzo, Diego, Lourdes, Esteban, Thiago, bisnietos: Anita, Benjamín, hijos políticos Fabián, Víctor, Mariana, Lorena y demás familiares participan de su fallec. Sus restos serán sepultados en cemet. La Piedad a las 11 hs. EMPRESA SANTIAGO.

FERNÁNDEZ DE PAZ, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Beby, Cony, Pocho y Chichí Vázquez acompañan en el dolor a la familia Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE PAZ, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Compañeros de promoción 1962 de la Escuela Normal José Gorostiaga, La Banda participan el fallecimiento de la mamá de nuestra querida Luisa. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, JUAN GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Sus padres Gustavo y Gabriela, hno. Daniel, abuelos Ramón y Mirta y demás familiares part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

HERRERA, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Sus hijos José, Lorena, Laura, Juan, Daniela, Marcelo, Candela, hijos pol., Ivana, Joana, Jorge, Cristian, Marcos, nietos, Ayelen, Alejandro, Seleme, María, Lisette, Abigail, Bauti, Valentino, José, Nicolás, hermanos, Negra y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

LÓPEZ, BENJAMÍN FELIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Sus primos Nany, Cecy, Dany, y José Lucio, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

LÓPEZ, BENJAMÍN FELIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Querido amigo te despedimos con gran dolor en el corazón; Luis Salomón, Domínguez y Sra, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, BENJAMÍN FELIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Querido Benja; Fuiste un amigo y un Padre para mi, me enseñaste mucho de esta vida y eso siempre vivirá en mi. Te voy a extrañar viejo. Por siempre tu ladero Popi Jorge Martin Ruiz y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, BENJAMÍN FELIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Sergio Ruiz participa su fallecimiento y reza para su encuentro con el Padre del Cielo.

LÓPEZ, BENJAMÍN FELIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Zully Sirena y flia., participa el fallecimiento de su gran amigo Benja y ruegan oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ, BENJAMÍN FELIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. El presidente del Honorable Concejo Deliberante (Capital) CPN Juan Manuel Beltramino, concejales, secretario, prosecretario, directores y empleados del mismo participan con dolor su fallecimiento.

MIGUELES CHAZARRETA, LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Detrás de su apariencia de hombre serio y formal se ocultaba un ser sensible y lleno de ternura; Comprensivo, generoso y fiel. Si tuviera que resumir sus virtudes en una palabra, sería esa: FIDELIDAD. El fue fiel a sí mismo; a sus amigos; capaz de guardar un respeto profundo a las personas, a las confidencias recibidas, a la palabra dada; a su trabajo y sus responsabilidades, a sus principios, a todo lo que asumía con convicción. Supo ser fiel al llamado de Dios para su vida y comprometerse viviendo entregado a su esposa con ternura y respeto durante toda la vida, y a sus hijos con responsabilidad y dulzura; desde su familia pudo trasmitir esos valores a la sociedad. Para sus hijos Pablo y Luis y para su hija Marcela, es un modelo en el orden más importante de la existencia: la celebración de la vida y la compasión con quienes sufren. Sus nietas y su nieto, guardan los más lindos recuerdos de su querido abuelo. Su esposa e hijos invitan a la novena que se esta realizando en la iglesia San Francisco de Asís a las 20 hs.

MIGUELES CHAZARRETA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Sara B. N. de Hounau participa con mucho pesar el fallecimiento de una destacada persona, apreciada en los ambientes católicos por su dedicación y sencillez. Acompaña as u esposa Negrita, sus hijos y respectivas familias, con oraciones por su descanso eterno en la paz de Dios.

MIGUELES CHAZARRETA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Dr. Carlos Ernesto García, Adela G. Pacheco, sus hijos Emanuel y Macarena, Cesar, Patricia y Maximiliano y María Ángel participan su fallecimiento.

MIGUELES CHAZARRETA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Gloria Cárdenas y Luis López, participan con sumo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan penosa circunstancia.

MIGUELES CHAZARRETA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Ing. Alejandro Ferreiro y familia participa con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

MIGUELES CHAZARRETA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Graciela Rizo Patrón de López Casanegra, hijas María, Sara y Valentina López Casanegra y respectivas flias, abrazan con cariño a la flia. de Luis y ruegan al Altísimo Jesucristo, su paz eterna.

MIGUELES CHAZARRETA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. El presidente del Honorable Concejo Deliberante (Capital) CPN Juan Manuel Beltramino participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Sara B. Navarrete de Hounau participa su fallecimiento con tristeza. Acompaña espiritualmente a sus hijos y hermanas, rogando a Dios que la reciba con los brazos abiertos para darle la paz celestial y feliz resurrección.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Sergio Ruiz participa su fallecimiento y reza para que su alma llegue al cielo en paz.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. José Luis Guzmán, Marisa Olivera y flia., participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus amigos Paula, Viviana, Tatillo y demás seres queridos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria y brille para ella la luz eterna.

SORIA, LUIS BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/17|. Su esposa Mirta Juárez, sus hijos Luis, Hugo, Ana y Enzo, sus hijos pol. Silvia Juárez y Javier Fenoglio y sus nietos Virginia, Agustina, Marcos y Sofia participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cementerio de Árraga. C de duelo P L Gallo 340 (SV) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SORIA, LUIS BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/17|. Su hermana Rosa, sobrinas Asusena y Lorena, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio de Árraga. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIA, LUIS BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/17|. Directivos y personal de EDESE SA participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Sr. Luis Soria. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIA, LUIS BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/17|. Migui, China, Seba, Guilli, Mary y Pablo participan con profundo dolor el fallecimiento del abuelo de su amigo Enzo. Elevan oraciones en su memoria.

SORIA, LUIS BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin. El Personal Directivo, Docente, de Maestranza y la Comunidad del Jardin de Infantes Nº 64 " Walt Disney " participan el fallecimiento del suegro de su compañera Silvia Juarrez, Elevan oraciones en su memoria.

SORIA, LUIS BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/17|. Te vas al lado del Señor, pero tus recuerdos y tu amor quedarán en nuestros corazones., Lorena Silva, esposo e hijos., Azucena Villarruel e hijos participan con dolor ssu fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SORIA, LUIS BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/17|. Que el Señor lo reciba en su Reino. Tus vecinos de siempre acompañan a su flia. en su dolor. Carlos, Guegui, Chicho, Gachy, Yoly, Rosita y Fredy. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIA, LUIS BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/17|. Norma Maria Sandoval, Patricia Rossi, Cecilia Ruiz Vassallo y flia., y Estela Sandoval, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SORIA, LUIS BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/17|. Que brille la luz que no tiene fin. Prof. Rossi Lezana, amigos y alumnos del Instructorado de su hijo Hugo Soria, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en ssu memoria.

SORIA, LUIS BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin y descanse en paz. Diego R. E. Orellano y flia., participa su fallecimiento y acompaña a su hijo Luisito en este momento de congoja. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIA, LUIS BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/17|. C. C. O. EDESE, participa el fallecimiento del padre de su amigo y compañero Luis Soria. Ruegan oraciones en su memoria.

ZUBIELQUI DE RÍOS, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Su nieto Alfredo R. Uequin, nieta política Lanina y bisnietas Juana y Elena participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ZUBIELQUI DE RÍOS, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Jorge Mendoza y su Sra. Viviana Mantiñan acompañan a la flia. en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ZUBIELQUI DE RÍOS, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Maria C. J. de Mukdsi, sus hijos Alexia y Luis, Sophia y Julio, acompañan a sus familiares en esta circunstancia tan triste como es la pérdida de un ser querido.

ZUBIELQUI DE RÍOS, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Victoria Uequín de Nabac, sus hijos Juan Carlos y flia., Gustavo y flia., Patricia y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ZUBIELQUI DE RÍOS, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Egresados del Colegio Belén promoción 1967 acompañan a su querida ex compañera y amiga Ma. Susana Ríos y flia., en este momento de dolor por la pérdida de su Sra. Madre y ruegan por su eterno descanso, sabiendo que ya está gozando de la paz del Señor. Ruegan oraciones en su memoria.

ZUBIELQUI DE RÍOS, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Querida Monina. El Señor te tendrá a su distra por tu prolonga y prolífera vida. Te queremos, María Rosa Uequin y familia.

ZUBIELQUI DE RÍOS, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Martín Ríos, Viviana Agüero y sus hijos María Victoria, Milagros y Benjamín participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigos Ricardo y Silvia; Ludmila y Agustín ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

ZUBIELQUI DE RÍOS, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Raúl Taín, su madre Estela de Taín, su hermana Mariel Taín participan con dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Dra. Stella Ríos de Brizuela.

ZUBIELQUI DE RÍOS, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Eduardo Antonio Abalovich y flia. participan con dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ZUBIELQUI DE RÍOS, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Mirta y Antonio Suaid despiden con profundo dolor la partida de la mamá de sus amigos Susana y Ricardo Ríos. Ruegan oraciones en su memoria.

ZUBIELQUI DE RÍOS, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Los hijos y nietos de Aldo y Carmencita Castiglione: José Luis y Ana Lía; Ignacio y Sonia; Inés y Carlos; Anita; María del Carmen, Fernando, Agustín, Ana Cecilia y José Ignacio Lugones y sus respectivas familias participan el fallecimiento de la esposa de Ricardo, quien fuera dilecto amigo de sus padres.

ZUBIELQUI DE RÍOS, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ZUBIELQUI DE RÍOS, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Stella, te enviamos una oración, rogamos que guardes buenos y felices recuerdos que te den fortaleza en este momento tan difícil y doloroso. Lo sentimos mucho. María Marta Galván y familia participan con pesar su fallecimiento.

ZUBIELQUI DE RÍOS, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Miembros del Directorio de Mercurio SA. participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Dra. Stella Ríos de Brizuela y acompañan a la familia en tan difícil momento.

ZUBIELQUI DE RÍOS, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Personal de Mercurio SA participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Dra. Stella Ríos de Brizuela y elevan una oración en su memoria.

ZUBIELQUI DE RÍOS, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Mariela Fringes, Adriana Di Filippo y María Marta Galván participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ZUBIELQUI DE RÍOS, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Dr. Carlos Ernesto García, Adela G. Pacheco, sus hijos Emanuel y Macarena, Cesar, Patricia y Maximiliano y María Ángel participan su fallecimiento.

ZUBIELQUI DE RÍOS, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. A.M.I SRL participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva plegarias en su memoria.

ZUBIELQUI DE RÍOS, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Héctor Raúl Mulki y Miriham Neme participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la Dra. Stella Ríos de Brizuela y acompañan a sus familaires y amigos en estos tristes momentos. Se eleva una oración en su memoria.

ZUBIELQUI DE RÍOS, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Dra. Elvecia A. Núñez participa su fallecimiento y acompaña en este triste momento a su colega y amiga Estela y ruega por su pronta resignación. Eleva oraciones por el descanso de su alma.

ZUBIELQUI DE RÍOS, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Federico Sayah Correa, María Susana Auat y María Susana Nazar Auad participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ZUBIELQUI DE RÍOS, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Dra. Rudy Amado, David Amado, Agustina Amado, acompañan a Stella en estos momentos de dolor.

ZUBIELQUI DE RÍOS, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Dr. Walter Amado y flia., Acompañan a su familia en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ZUBIELQUI DE RÍOS, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Ing. Alejandro Ferreiro y familia participa con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Ricardo y familia en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

ZUBIELQUI DE RÍOS, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. La Sra. Ive Pérez Mosca de Miguel y sus hijos Gabriela, Gabriel, Soledad y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en estos tristes momentos. Ruegan al Altísimo por el eterno descanso de su alma.

ÁBALOS DE CRUZ, RAMONA MARÍA A. (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/07|. No llores si me amas, ¡Si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo! ¡Si supieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos! Querida mamá hoy hace diez años de tu partida al reino del Señor, tu recuerdo sigue vivo en nuestros corazones. Su esposo Julio, sus hijos Sole, Iván, Enzo, Julio y tu nieta Melina; su madre Blanca Gallo, su hermano Kuky, su hermana política Marcela, su ahijada Emilse y sus sobrinos Rocío, Milagros, Fátima, Matías y Celeste invitan al responso a realizarse el 18/7 a las 9.30 en el cementerio La Piedad y a la misa a las 19.30 en la Pquia. Santa Rita, Bº J. Newbery.

ANELLI, JUAN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/98|. El Dr. Juan Alberto Anelli invita a la misa que se oficiará hoy a las 21 en el convento Santo Domingo, al cumplirse diecinueve años y seis meses de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su querida memoria.

ÁVILA, FROILÁN HERIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/15|. Su esposa Olga, sus hijos Betty, Marisa y Gustavo, hijos políticos y nietos invitan a la misa hoy a las 19 hs en la parroquia Ntra. Sra. del Pilar, con motivo de cumplirse dos años de su partida a la Casa del Señor. Se ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, PABLO SERAFÍN (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/77|. Pese al tiempo transcurrido estás por siempre en nuestros corazones. Sus hijos Luis, Noemí, Blanca y Hugo invitan a la misa que en su memoria se oficiará hoy a las 20 en la capilla del oratorio Don Bosco, con motivo de cumplirse cuarenta años de su fallecimiento.

CORONEL, JUSTO JOSÉ Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/91|. Hoy se cumplen 26 años desde que te fuiste para siempre de nuestro lado, dejándonos sumidos en la tristeza y el dolor. Su esposa Rosa Jovita Córdoba, sus sobrinos Carlos, Alberto Da Silva Morgado y flia. y demás sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. La Inmaculada.

LUNA, DANIEL OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/16|. "Solo en Dios descansa mi alma, de Él me viene la salvación. Dany, cuando partiste una estela surcó el cielo, al repique de los bombos y sigue latiendo para iluminar a tu familia, no dudamos que este día de la marcha de los bombos estuviste de fiesta con toda tu familia que te precedió, tocando el bombo para el Señor y cantando aleluya!!! Viajaste un día como hoy para que nadie te olvide, porque estas presente en el corazón de tu esposa, hijos y familia política hasta que nos reencontremos en el cielo. Descansa en paz. Su esposa Yoly, sus hijos, Teo, Luz, Fausto, sus padres políticos Humberto Chávez, Dina Villalba, su hermano Humberto y Alicia Cameranesi, sus hijos del corazón María José, Andrea, Mariana, Marín, Luciana, Cecilia, Nacho, Danna Chávez invitan a la misa hoy a las 21 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse un año de su fallecimiento.

LUNA, DANIEL OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/16|. Nadie repica más fuerte que yo, creció legüero mi fiel corazón, se va la vida, se me va el dolor. Soy Daniel Luna, viajando hacia el sol... Sigan bailando, no pierdan la fe a pleno cielo de Santiago iré, besando el dulce cada amanecer, y en chacareras volveré a nacer. Te amaremos por siempre. Su esposa Yolanda Chávez, sus hijos Teo, Luz y Fausto, sus hermanos, sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 en la Pquia. San José Bº Belgrano.

LUNA, DANIEL OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/16|. Que yo sea siempre un huésped en tu carpa y pueda refugiarme al amparo de tus alas. Querido padrino Dany a pesar de mis once años, tengo grabado en mi retina los últimos minutos de tu vida, como tocaste el bombo con tus hijos Teo, Luz y Fausto, como te sacamos la última foto que queda para recordarte. Te recuerdo con mucha alegría porque ud. me invitó por primera vez y estuve a su lado hasta los últimos minutos. Padrino, nunca olvidaré tus consejos y todo lo que me dio. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Su ahijado Claudio, sus hermanos políticos Humberto y Alicia Cameranesi, sus sobrinos Luciana, Santino y Mateo Chávez Cameranesi invitan a la misa hoy a las 21 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse un año de su fallecimiento.

RODRÍGUEZ DE LEDESMA, INÉS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/16|. Hoy cumples un año que te fuiste al cielo a gozar de la vida eterna con tu hijo y tu seres queridos. Mi reina fuiste mi amiga, mi novia y esposa vivimos juntos cincuenta y cinco años. Fuiste una persona que te gustaba festejar los cumpleaños de tus seres queridos. Hoy es un día doloroso pero nos reconforta porque estás al lado de Dios. Su esposo Leonardo, sus hijos Carlos y Ramona, sus nietos Inés, Carla y Carlitos, su bisnieta Carmela y Alma invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Nuestra Señora de Sumampa, al cumplirse un año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ DE LEDESMA, INÉS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/16|. "Nuestra casa no se derrumba por nuestra ausencia, pues nuestra casa es tu eternidad". Inés esta gozando de su mansión en el cielo y nosotros mantenemos vivo su recuerdo en nuestro hogar. Al cumplirse un año de su partida su familia invita a la misa hoy a las 20 en la parroquia Nuestra Señora de Sumampa. Rogamos oraciones en su memoria.

TREJO, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. Su hermana Esther Trejo, sus sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santísimo Sacramento, Bº Borges, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ DE LEDESMA, INÉS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/16|. Los abuelos nunca mueren, se vuelven invisibles y duermen para siempre en lo más hondo de nuestro corazón. A un año de su partida te recordamos con el amor de siempre. Sus nietos Inés, Carla, Carlitos y Guilla y sus bisnietos Carmela y Alma. Rogamos una oración en su memoria.

PALOMO, LILIA MARGOT (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Su hijo Ángel Palomo, Hnos. Divina, Héctor, Marina, Norma, Teolinda, Carlos María Palomo, sobr. y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BARBIERI, HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/17|. La vida que compartimos con amor queda como fue, lo que fuimos el uno para el otro aún es así. Su esposa Miriam Arcos, hijos, nietos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 en la Iglesia Cristo Rey, La Banda, al cumplirse un mes de su fallecimiento y para rogar al Señor en su querida memoria.

MEDINA, SEBASTIÁN ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/16|. Hijo querido de mi vida, hoy a un año de tu repentina e inesperada partida al cielo. No podemos creer tu ausencia física es como que el tiempo para nosotros se ha detenido en ese mundo de dolor; de angustia y mucha tristeza es fuerte la tristeza, de saber que te fuiste muy joven, y eso perfora nuestros espíritu. Todo parece un sueño. Te amamos, hijo querido, y te recordaremos eternamente con todo nuestro amor. Solo le pedimos a Dios que, nos de fortaleza para seguir luchando en este mundo tan cruel. Que brille para ti la luz que no tiene fin, rogamos una oración en su querida memoria. Sus padres Rosa y Alfonso, su querida hermana Noelia, su adorado ahijado Lorenzo, su querida compañera Anita y su cuñado José. Invitan a la misa a realizarse hoy a las 19.30 en la parroquia Nuestra Sra. de Lourdes, El Cruce, La Banda.

FORMENTO DE EBERLÉ, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/13|. Mamita: Hoy día de tu onomástico, cumplirías105 años, sé que solo me queda cerrar los ojos para verte en nuestra memoria o decir tu nombre para mitigar el silencio que dejó tu partida. Sentimos que no habrán palabras capaz de emular el amor que nos tuvistes hasta el último suspiro. Tus hijos Toto, Pirulo, Brachi y demas familiares.

GÓMEZ, JUAN OSVALDO CPN (H) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. "Ayer despedimos con mucho dolor a un hombre de bien y un amigo entrañable, nuestro querido "Tatín"; pero seguirás presente en nuestros corazones y en los hermosos recuerdos que atesoramos de tu buen ejemplo". Blanca Barrionuevo, Graciela Harón, Norma Harón y Melina Darrull Harón participan con mucha tristeza su fallecimiento y acompañan en este duro momento a su esposa Gladis y demás familiares.

GÓMEZ, JUAN OSVALDO CPN (H) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón". CPN María Emilia Córdoba de Fernández y flia, participan con dolor el fallecimiento de su colega y vecino. Elevan oraciones a Dios rogando su descanso eterno. Frías.

GÓMEZ, JUAN OSVALDO CPN (H) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. "Nos elegimos para compartir nuestras vidas, con mucho amor y hoy te despido con inmenso dolor ¡Hasta que nos encontremos de nuevo mi amor!! Descansa en la paz de nuestro Señor. Tu esposa Gladis que siempre te amará

GÓMEZ, JUAN OSVALDO CPN (H) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. El Colegio de Sociólogos de Santiago del Estero, participa con dolor el fallecimiento del hermano de la secretaria de la comisión Lic. Maria Silvia Gomez. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JUAN OSVALDO CPN (H) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Maria Elena y Federico Sundblad, Elda de Alberto, Maria Ines, Malena , Alejandro y flias., participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su tía Silvia y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JUAN OSVALDO CPN (H) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Nilda Josefina Ledesma y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JUAN OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Org. Antonio Gubaira Hnos. SRL participan el fallecimiento del hermano de su amigo CP Gustavo Gómez.

GÓMEZ, JUAN OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Chino Gubaira, su esposa Faviola Vitar, sus hijos Oso, Toti, Gabriel, María Guadalupe participan el fallecimiento del hermano de su amigo CP Gustavo Gómez.

LEIVA, MAURICIO FACUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/17|. Su madre Claudia, su abuela Mercedes, su abuelo Juan, sus tíos, primos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Cristo Rey (Loreto). Cobertura Iosep. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel. 4219787.

LEIVA, MAURICIO FACUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/17|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa. Elpidio Leiva y familia participan con profundo dolor su fallecimieto y ruegan oraciones en su memoria.

LEIVA, MAURICIO FACUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/17|. La gloria es un valle, un jardín, un rosal, tu nueva morada es una luz Celestial. Juan Carlos Sotello su esposa Rosa y sus hijos Mile y Juanjo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEIVA, MAURICIO FACUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/17|. Tú fuiste un guerrero con todas las letras, la peleaste hasta último momento hoy sabenos que sos un ángel que nos cuidas desde el cielo. Descansa en paz Facu. Siempre estarás en nuestros corazones. Tus compañeros de 2º A delInstituto San Ignacio de Loyola y sus familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEIVA, MAURICIO FACUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/17|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna. El instituto San Ignacio de Loyola su representante legal profesor Rubén Valdez , su esposa María Eugenia Roldan, Personal directivo y personal docente de los niveles Inicial, Primario y Secundario participa con profundo dolor el fallecimiento de su alumno y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma

FIGUEROA, EVERTO (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 8/7/17|. Su hijos Cristina, Omar y Susana nietos y bisnietos, al cumplirse nueve días de su fallecimiento invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 horas en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario para elevar oraciones en su memoria y, para que este descanso eterno el Señor te tenga su lado como nosotros en el corazón.