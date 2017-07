Buenas prácticas de seguridad

Hoy 23:56 - Si bien las redes sociales, como Facebook, permiten que adolescentes de los 13 años puedan crear una cuenta, los chicos mienten la edad. Pero es la forma en la que las redes sociales se escudan por la que ellos dentro de su regla de pertenencia de acceso ya tienen un piso para estar. A Facebook le interesa el número, no la persona que está detrás de la computadora. Se quiere tener millones de personas, entonces no se restringe el acceso, sólo se “cubren” en la política de acceso. Distintas son las redes sociales que son específicas para chicos, como Gaturro, en la que el padre es el que le crea la cuenta al chico y hay una verificación porque hay que declarar una tarjeta de crédito. En seguridad informática están las buenas prácticas, que si bien se mantiene la seguridad atentan contra la popularidad que puedas tener dentro de las redes. Por ejemplo, se debe poner un nick (seudónimo), pero si no dice nada, después no se puede encontrar a esa persona. Las buenas prácticas también dicen que no usemos los nombres ni edad real, pero hoy todo tiende a que si yo tengo tu número de teléfono tengo acceso a todo el entorno virtual de la persona. La mayoría de las redes sociales se están integrando a la mensajería instantánea. También dicen que el perfil tiene que ser lo más privado posible, pero si es lo más privado posible cómo me hago conocer a los demás. O sea que si el chico quiere hacer un video viral y la privacidad dice que sólo los amigos pueden verlo, el video no sale de allí. Entonces, lo que importa es el número de reproducciones y en este afán de ganar más es donde se escapa lo que era privado. Por otro lado, se piensa que si comparten una foto la verán sólo las personas que tengan de amigos, pero esto es mentira, nada más alejado de la realidad. Si ya está en la red, y sólo con que una persona lo descargue y la publique en otro lado deja de ser privado. Cuando uno sube una imagen deja de ser de uno, más allá de toda la seguridad que se haya puesto.