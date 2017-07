18/07/2017 -

Un santiagueño quedó varado en La Rioja y acudió a los medios de comunicación para pedir ayuda para poder regresar. Había viajado para trabajar como cocinero.

Según lo reflejó el portal de la radio Fenix de la vecina provincia, el hombre que se llamaría Miguel señaló que ‘el 7 de marzo salimos de Santiago del Estero con un grupo de 32 personas que trabajaban en la cosecha, yo cocinaba para ellos y me pagaban $15 por cada uno’.

Siguió, ‘a fines de marzo el encargado tiene problemas de dinero y lleva a toda la cuadrilla de nuevo a mi provincia, yo me quedé porque otro contratista me pide que trabaje con él’.

‘Cuando termina la cosecha reclamo el boleto que la empresa me tenía que dar, pero me dijeron que no me corresponde. Me dicen que tengo deudas, me cobran la mercadería que sacábamos para comer’, manifestó.

Hace dos días que dormiría en la terminal riojana, y pedía ayuda para volver a su hogar donde lo esperan sus dos hijos que no ve hace más de 4 meses.