Amia: familiares de víctimas no quieren que se politice la causa

Fotos DOLOR. Familiares, sobrevivientes y autoridades de la Amia, la Daia y del Gobierno recordaron a las víctimas.

19/07/2017 -

Los familiares de las víctimas del atentado contra la Amia manifestaron que "no" quieren

"politizar la causa" por la voladura de la mutual judía, y cuestionaron que "en época de elecciones todos" los candidatos "se rasgan las vestiduras", pero "ningún gobierno respondió" con el "esclarecimiento total" y "la condena de los asesinos".

"La causa se politizó muchísimo, nosotros no queremos politizar la causa. Que haya elecciones o que no haya elecciones es un tema poco trascendente. Acá lo trascendente es que la verdad no llegó", enfatizó Luis Czyzewski, padre de Paola, una de las 85 víctimas del atentado.

En ese marco, Sofía Guterman, madre de Andrea, dijo estar "acostumbrada" a que "en época de elecciones todos vienen, todos prometen, todos se disculpan, pero en el momento que toman sus cargos ya no tienen en cuenta lo que tienen que hacer".

Al ingresar al acto por el 23 aniversario del ataque, Czyzewski manifestó a la prensa: "Lamentablemente tenemos un país en donde la Justicia deja bastante que desear, donde surge el reclamo de tener un país mejor con una Justicia que funcione".

Respecto de la posibilidad de que el juez federal Claudio Bonadio cite a prestar declaración indagatoria a la expresidenta Cristina Fernández, manifestó: "Todos los que tienen algo que decirle a la Justicia se lo deben decir, después la Justicia decidirá".

En sintonía, Guterman indicó que "todos los años" tienen "alguna esperanza de que algo se reabra y de que algo se haga, pero sinceramente cada año que pasa y que nos encontramos aquí para exigir nuevamente justicia las esperanzas se van muriendo".

"No creemos en las promesas de los políticos, decimos que vamos a creer cuando veamos cosas concretas. Cuando veamos cosas concretas nos vamos a poner del lado de aquel que está trabajando para ayudarlo y seguir adelante. De lo contrario, no respondemos a ningún tipo de política", enfatizó.

Para Guterman, "los jueces son lentos, hay jueces corruptos. Todos estos años familiares que hemos perdido a nuestros seres queridos nos hemos encontrado con carteles que nos indicaban caminos distintos y equivocados, y con jueces que eran corruptos".

"Estamos en época de elecciones, y todos se rasgan las vestiduras. Ningún gobierno respondió a lo que nosotros pretendemos, que es el esclarecimiento total del atentado y la condena de los asesinos", sentenció.

Por último, concluyó: "Los responsables fueron identificados y seguidos paso a paso por el fiscal Alberto Nisman, que lamentablemente pagó con su vida el trabajo que hizo por la causa Amia. Están en Irán, y acá Irán presume de inocente, pero jamás presentó a sus hombres ni los va a presentar".