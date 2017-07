Fotos Santiago participa en la Expo Ganadera 2017

19/07/2017 -

Comenzó la Exposición Ganadera, una de las ferias más importantes que se realizan en el Predio Ferial de Palermo, donde circulan miles de personas todos los días, con la presencia de trece expositores santiagueños, que este año presentan sus productos en tres grandes temáticas: ganadería, agricultura y bosques. Durante el primer día, cientos de personas se acercaron a conocer el trabajo de nuestros productores, entre los que se destacan artesanías en cuero y plata, tejidos, alfajores de algarroba, quesos de cabra, entre otros.

El espacio institucional es coordinado por la Secretaría de Representación Oficial de Santiago del Estero en Buenos Aires y Relaciones Internacionales – Casa de Santiago, que dirige Bernardo Abruzzese, quien estuvo presente hoy en la inauguración del evento, y el Ministerio de la Producción, a cargo del Ing. Luis Gelid.

La Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional se realiza desde hoy y hasta el 30 de julio y allí se exponen las tendencias en agricultura, maquinaria y desarrollo tecnológico. “Vengo a buscar y conocer los productos santiagueños, que me sorprenden todos los años”, dijo María Eugenia, que vive en Buenos Aires y pasó por nuestro stand junto a su familia. “Esta vez elegí los quesos de cabra y un mate de algarroba, que me encanta”, contó.

Todos los días habrá actividades culturales, como presentaciones musicales, entrevistas y degustación de productos típicos.

Te puede interesar: "Quiénes son los policías heridos tras el tiroteo en Añatuya"

Productores santiagueños

Los emprendedores santiagueños destacan la importancia de participar en esta feria y exponer sus productos a un público tan variado: “Hoy se acercó una persona que me solicitó mis productos para alguien que vive en Chicago, que me conoció en la feria del año pasado” relató Mónica Vélez, de Nueces Carmoni (nueces confitadas). A su vez, Ariel Lemos, que realiza soguería y costuras, dijo que “mi clientela me conoce y viene a la feria a buscarme, gracias al espacio que nos brindan”. Griselda Soria, que produce jabones con plantas del monte y representa a la Asociación de Artesanos de Santiago del Estero, sostuvo: “Esta feria es muy beneficiosa y tenemos una gran aceptación del público que nos vista”.

Los emprendimientos que completan nuestro espacio son: Soguería Bustamante – soguería tradicional-; Maya Artesanías– productos de marroquinería; Orlando Artesanías–artesanías en cuero y plata-; Cabras Argentinas –quesos de cabra-; Telar Villareal –colchas, alfombras y otros productos en telar-; Santiago Ancestral –piezas autóctonas-; Apiantilo –miel y derivados-; Almacén Santiagueño (productos gastronómicos típicos); Alfajores Santiagueños –de algarroba, dulce de leche- y Mama Tita (alfajores, pan casero y empanadas santiagueñas).