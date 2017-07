El clásico bandeño se jugará solamente con público local

21/07/2017 -

El clásico bandeño que animarán el próximo domingo, desde las 15.30, Central Argentino y Sarmiento, en el estadio Dr. Osvaldo Juárez, podrá ser presenciado únicamente por público local, según lo dispuso ayer la policía, que no habilitó la tribuna visitante. Por otra parte, ambos entrenadores ya definieron los equipos. En el anfitrión, Luis Valoy dispuso el reingreso de Martín Romero y Andrés Goitea, al cumplir sus sanciones, por Vergara y Jiménez. Mientras que Fuentes reemplazará a Acuña e Ibáñez, a Ledesma. Los once: Pulvirenti; Darío Valoy, Martín Romero, Cortez y Ovejero; Lazarte, Marcelo Acuña, Federico Fuentes y Goitea; Rojas e Ibáñez. En el Profe, "Pico" Albarracín hará dos cambios: Rosano por Albarracín y Díaz por González. Los once: Santillán; López, Paz, Vergara y Pérez; Rosano, D’Amato, Canario y Díaz; Ferreyra e Ibarra.