La primera "Xeneize" es una mujer de 38 años que nació en Viedma

Fotos El documento de "Xeneize".

Hoy 09:31 -

Tras las repercusiones del caso de la pareja bandeña que anotó a su hijo como "Juniors Xeneise", empezaron a hacerse conocidos otros casos. Si bien se pensaba que recién hace poco permitieron estos nombres, habría una "excepción" que data de hace casi cuatro décadas.

En Viedma, hace 38 años nació Andrea Xeneize Martini (38). Su padre, fanático de Boca, contó cuanto le costó que en ese entonces admitan el nombre.

"Fui al registro y no me la querían anotar. Ponerle ese nombre me costó dos corderos y dos botellas de whisky. Cuando la bautizaron no dijeron el segundo nombre y yo me reía", contó entre risas el padre de Xeneize.

Andrea nació en el año 1979 y el equipo de ese entonces, le envió un banderín con la firma de todos, incluido el DT Juan Carlos "Toto" Lorenzo.