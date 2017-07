FÚNEBRES | 23 de Julio de 2017

23/07/2017 -

- Miguel Ángel Luna

- Blanca Rosa Barraza

- Aideé Chávez (Fernández)

- Celia Adela Bravo (Beltrán)

CASTILLO, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Sus hijos Rosario Pereyra y Guillermo Mercado, sus nietos María Belén y Diego Alejandro Mercado, sus bisnietos Joaquín y Nicolás participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Sus hermanos políticos Dante Pereyra y Araceli Della Croce, sobrinos Teresita y Horacio Groba; Julita y Agustina Groba Pereyra participan su fallecimiento y acompañan con cariño a toda la familia.

CASTILLO, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Sus hermanos políticos Regina Pereyra y Amílcar Buenvecino, sobrinos Alejandro y María Martha Boglione y Giovanna Buenvecino Boglione participan su fallecimiento y ruegan al Señor bendiga su descanso.

CASTILLO, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Marta Brevetta de Pereyra, Mario Segundo Pereyra y Camila Pereyra participan su fallecimiento. Ruegan por su descanso en paz.

CÉLIZ, NAHUEL DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Tus bisabuelos Andrés y Felipa que nunca te olvidarán, nos duele profundamente participar tu partida. Rogamos a Dios te tenga en su mejor lugar para tu descanso en paz.

CÉLIZ, NAHUEL DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. "Brille para el la luz que no tienee fin". El Dpto. de Matemática, Física y Computación del Colegio Absalon Rojas, participa el fallecimiento de nuestro alumno y acompaña con tristeza a su flia. Sus restoss fueron sepultados en el cementerio de San Marcos.

CÉLIZ, NAHUEL DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. La comunidad educativa del colegio Absalón Rojas participa con profundo dolor el fallecimiento de su alumno Nahuel. Ruega oraciones en su memoria.

CUELLO DE MORE, TRINIDAD CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Su amiga y vecina Teresa Ruiz y hnos. Carolina, Eva, Margarita, Carlos y Cristina Ruiz, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos son velados en Sta. Fe 356 y seran sepultados hoy a las 8 en el cementerio La Piedad.

LUNA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Sus hermanos Mirta, Marga, Omar, Hnos pol. sobrino José y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy alas 15 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Sta. Rosa y Gorriti s/nº Bº Juan F. Ibarra. NORCEN - SEPELIO SANTIAGO.

MALDONADO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Recíbelo en tu reino y que brille para el la luz que no tiene fin. Sus primos Mario Ernesto Osorio y Ofelia Meneghini, sus hijos Mario Ernesto y Ana María, Claudia y Matías y Mariela Osorio Meneghini participan con profundo dolor su fallecimiento. Primo querido Luisito, que descanses en paz junto a Jesús. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDAN, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Su hija roldan María Angélica, su nieta Iglesias María Soledad, Bisnietos Luciano y Lorenzo y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ARDILEZ, RUFINA ANTONIA (q.e.p.d) Falleció el 23/6/17|. "Señor, ya está ante Ti, dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". Su sobrina Lucía, sobrino político Alejandro; sobrinos nietos Nicolás y Sofía Fuentes invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San José del Bº Belgrano, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

AZAR, GRACIELA FLORINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/16|. En la morada, con Dios estás. Al cumplirse un año de su partida a la Casa del Señor. Su hija Dra. Gisela Andres, invita a la misa que se realizará en la iglesia La Merced el dia lunes 24/7 a las 20 hs.

CASTILLO, FERNANDO RAMÓN DANIEL Dr. (q.e.p.d) Falleció el 23/12/16|. Al cumplirse siete meses de su partida a la casa del Padre, te seguimos extrañando. Su madre Rosa Farías y sus hermanos Luisa, María, José y Daniel, sus sobrinos Benjamín y Joaquín invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. María Auxiliadora, Bº Inmigrantes. Ruegan oraciones en su memoria.

CONCHA DE PEREYRA, JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Querida mamá, hoy hace 9 días que partistes de la vida terrenal, para descansar eternamente, junto a tu esposo Demóstenes y tu querida hija Julia Evelia, siempre te recordaremos todos los días de nuestras vidas y te pido que ilumines nuestro camino. Tus hijos Gladys Noemí, Jorge Demóstenes y Mary Isabel. Tus hijos políticos Ramón Álvarez y Viviana Villalba, tus nietos, Belén, Romina, Marcela, Natalia, Jorge, Ramiro, Mariano, Mariana, Franco, José, Pablo y Sofía. Agradecemos a todas aquellas personal que de una manera u otra, ayudaron a Julia a soportar su enfermedad, e invitamos a misa que celebraremos hoy a las 20 hs. en la iglesia Espíritu Santo del Barrio Ejército Argentino.

CURA, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció en Santa Fé el 23/6/17|. Fue tu vida un ejemplo de bondad, sacrificio y resignacion. Lloramos tu ausencia, pero con el consuelo de que nos volveremos a vernos en el Reino de los Cielos. Tus hermanas Reina Cura y su esposo Hector Cornejo, Marina Cura y su esposo Luis Lopez e hija Luciana, sus cuñadas Hilda Sosa y flia, Clara Carabajal y flia, invitan a la misa en su memoria el dia 23/7/17 a las 20 hs. en la parroquia San Jose del Bº Belgrano.

GALVÁN, RAMÓN FAUSTINO (Pelao) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/07|. Pelao querido hoy ya diez años de tu partida al encuentro del Señor, no te fuiste de nuestro lado, tu presencia sigue viva entre nosotros intacta, porque a diario tú nos acompañas en nuestro diario andar, tu sonrisa alegre tu ánimo para decirme "vamos dale", y esas bromas para con tu madre, tus hermanos todo eso aquí entre nosotros sigue vivo. Como siguen tantas cosas lindas que tu nos dejaste, aquel día que te llamó el Señor. Tu padre Ramón Galván, tu madre Ely, tus hermanos, tu cuñada; tus sobrinos, tu hija invitan a la misa a oficiarse hoy a las 20 en la iglesia Sta. Rita.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri, hijo mío, te fuiste al cielo sin avisarme, y me quedé sin entender porque tuviste que irte. El tiempo puede llevarse todo, pero jamás podrá llevarse los recuerdos que guardo en mi corazón y mi alma. Amor mío, ya pasaron cinco años y siete meses de tu partida, no acepto, no me acostumbro a tu ausencia. Hijo, te extraño, te espero, siempre que vas a llegar y vas a entrar con tu hermosa sonrisa dibujada en tu rostro. Te amamos. Sus padres Luis y Negri, sus hermanas, su hija Zafi, su sobrino Rodri, su abu Pila, familiares, vecinos invitan a la misa hoy a las 20 en la parroquia Santa Lucía. Tu vives entre nosotros.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri, hijito amado de mi alma, día y noche te pienso, en todos los recuerdos estás y no hay silencio en el que no te escuche. Como quisiera verte! Son tantos años vividos sin saber nada de vos, en todo lo bello que hemos compartido no sostengo para poder seguir. Te amo mi ángel y te extraño siempre. Tu madrina y tía Elva. Uniremos nuestras oraciones en la santa misa a la 20 en la parroquia Santa Lucía a cinco años y siete meses de tu vida espiritual.

PELLICER, FRANCISCO HÉCTOR (Paco) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/16|. Con el dolor de tu partida y recordando tu sonrisa, sabemos que descansas en paz. Sus hijas Betania, Agustina, Emilia y Delfina; sus hermanos Marta, Eduardo, Antonio (a), Lucía, Inés y Juanjo; hermanos políticos, sus sobrinos y sobrinos nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral, al cumplirse un año de su fallecimiento.

PERALTA DE PÉREZ, DORA ARGENTINA (q.e.p.d.) Fallecio el 23/7/03|. Mamá abuela como te amamos, hoy hace 14 años que partiste a la casa del Señor, damos gracias a Dios por elegirte para nosotros por el maravilloso tiempo que estuviste con todo tu amor y sabiduría que aún perdura en nuestros corazones y nos da fortaleza para seguir adelante. Sus hijos Titina, Silvia y Jhon, sus hijos políticos Fredy y Sandra, sus nietos Andréa, Silvita, Mario, Pablo, Carolina, Emilia y Felipe Bautista, sus bisnietos Maite Agustina y Dante Francisco, su hermano Carlitos, sus cuñados Rubén y Vita, sus sobrinos y amigos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 en la Pquia. San Francisco.

RODRÍGUEZ VDA. DE GEREZ, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/04|. Querida madre, hoy se cumplen 13 años de tu partida a la Casa del Señor, dejando un vacio muy grande y un dolor inmenso en nuestros corazones. Tus hijos Margarita, Mary, Marta y Alberto, Hugo y Pori, nietos y bisnietos, nos reuniremos hoy a las 20,30 hs. en la iglesia Catedral Basílica para rogar por el eterno descanso de su alma, Se ruega oraciones en su memoria.

SOSA DE GALVÁN, MERCEDES (Mechi) Falleció el 23/6/17|. Las almas de los justos estan en manos de Dios " Su hijo Rody, sus adorados nietos Nadia, Daniela e Ignacio, bisnietos Florcita y Panchito, nieto politico Francisco, invitan a la misa hoy a las 20,30 el la Pquia. San Roque al cumplirse un mes de su fallecimiento. El Señor es mi pastor nada me puede faltar en lugares de delicados pastos me hará descansar.

ZUBIELQUI DE RÍOS, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/17|. Sus hijos Stella, Susana y Ricardo, su hija política Silvia, nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

SILVA, MILAGROS (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/09|. Milly querida!!! Hoy hace ocho años de aquel día tan triste de tu inesperada partida!!! El tiempo pasa y tu ausencia como se siente hija mía, te extraño tanto pero tanto, que me cuesta vivir sin vos. Descanso en paz Milly amor de tu madre. Su mamá Valeria.

SILVA, MILAGROS ALEJANDRA (Milly) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/09|. Milly, Hija querida un año más sin vos, como duele saber que no estás entre nosotros, Myly, amor mío, solo se que algún día nos volveremos a encontrar y será para siempre chiquita hermosa. Su papá Mario, sus hermanos, su abuela y tíos que nunca te olvidarán. Elevan oraciones en su memoria.

BARRAZA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Sus hijos Sergio, Alcides, Norma, Roxana, Juan, Marcelo, H. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Sunchalito Dpto. Capital. SERV. REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162. Tel. 421-9787.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Su tía Susana Sastre de Ottinetti, sus hijos Lito, Fabián y Natalia, sus nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a María y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Su tía Nelly Siragusa y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (RICHARD) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Gastón Sarquiz y personal de Mercomat participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Jesús Abdo, su esposa Tere Núñez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Richard y acompañan a Tere y Marcos en este triste momento.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Electrocentro SRL directivos y personal participan su fallecimiento, acompañan con oraciones a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Miguel Ángel Rodríguez y María Cristina Frediani acompañan a sus amigos Marcos y Tere en este inmenso dolor y ruegan por el eterno descanso de Richard.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Que descanses en paz querido Richard, Oramos para que Dios de Consuelo a su familia. Federico Vittar y su Sra. Sindy Cura.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Elsa Castillo Carrillo y Rubén Giménez, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Teté Vega y José Huarita participan su fallecimiento y acompañamos a Tere, Marcos y familia en este momento doloroso y elevamos oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Santos Muratore y flia., participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. German Muratore y el Grupo de " CINESIS " participan con dolor su fallecimiento y rueegan oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Richard querido sentimos mucho tu partida. Ricardo Gallardo y flia; Marcelo Gallardo y flia; acompañamos a su familia en este duro trance y elevamos oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. La Comisión Directiva del Club Centro Recreativo y Gimnasio Centro de La Banda, acompañan con profundo dolor a la Familia Boglione y lamentan la partida del querido Richard. Elevan oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Luis Scrimini, Mercedes Urbani, acompañan a la familia en este momento de dolor y elevan oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (RICHARD) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. "Señor ya está ante tí recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno, que brille para él la luz que no tiene fin". Servicred S.A. participa con profundo dolor el fallecimiento del amigo de la firma. Se ruega una oración en su memoria y resignación para toda su familia.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (RICHARD) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. María A. Scaglioni, Cristina Ledesma, Silvia Ledesma, Omar Carrasco, Caloncho Ruiz, María Belén y Martín Carrasco, Camila y Mariano Ruiz, participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Numa Inmobiliaria, participa con profundo dolor el fallecimiento de su distinguido cliente y amigo. Rogando oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Gabriela, Fernado y Ana Valeria Medina, con sus respectivas familias lamentan profundamente la desaparición física de Richard, pidiendole a Dios que lo reciba en su Reino y le conceda la Paz eterna.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. "Que Dios te reciba en el Cielo y te colme de bendiones ya tu familia les de Paz y resignación". Roberto Medina y Ana María Ramirez. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (RICHARD) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Victor Roberto Numa, su esposa, sus padres y sus hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo "Richard" y acompañan a su familia en tan duro trance. Elevando oraciones en su querida memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Virginia Carmielli de Jozami, Diego y Virginia participan con dolor el fallecimiento de Richard, querido ex alumno y amigo. Travieso, inquieto, educado, cariñoso. Así te recordaremos. Acompañamos con tristeza a toda tu familia. Descansa en paz.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Ricardo Luis Bonino y Ricardo Mariano Bonino y familias participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (RICHARD) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Tenemos que afrontar su partida cuando aún tenía una vida por delante y eso es algo que nadie se lo puede explicar. La vida nos da sorpresas que jamás imaginamos, como está, pero pensemos que el Señor ha tenido una razón para obrar así. Que Dios lo tenga en su gloria. Vlady Gallardo, Eva M. Gallardo y sus hijos Agustín y Jazmín participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Alejandro Daniel Neme y familia, personal de Casa Neme participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (RICHARD) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. La Comisión Directiva, socios y filiales del interior del Grupo Literario Reencuentro participan con dolor el fallecimiento del sobrino de nuestra socia Mari Escañuelas. Ruegan oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Alberto Tiberti, Liliana Olmedo y sus hijos Mariana y Martín, participan con profundo dolor su fallecimieento y acompañan en oración a Tere, Marcos y toda su flia.,

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Las amigas de su Mamá; Tina, Carmen, Norma y Liliana, acompañan a su flia., en este dificil y doloroso momento de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (RICHARD) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Dra. Norah Paz Lines, sus hijos Mony, Kesy y Luis Zegarra, hijos políticos Fabian Pacheco, Daniela Fonseca y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento, que brille para el la luz que no tiene fin y que llene a su familia de la esperanza del reencuentro.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Maria Candela Alvarado y Mario A. Vidal, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de Marcos y Verónica Boglione. Elevan oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. El Personal de la UPA Nº 1 del B·, Gral Paz, Dra. Alvarado, Maria Jose Padilla, Compañeras de su hermano Marcos Boglione, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (RICHARD) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. La Honorable Comisión Directiva y el personal del Circulo Odontologico Santiagueño , participan con profundo dolor del fallecimiento del hermano del Dr. Marcos Boglione, socio de la Institución.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Aldo J. Gómez, Yayá Macedo de Gómez, hijos y nietos (a) participan su fallecimiento y acompañan a Marcos y Verónica en tan doloroso momento.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Alva Pavón de Escontrela, sus hijos Pablo, Andrea, Fabiana y Fernanda con sus respectivas flias., se unen al dolor de sus seres queridos. Ruegan oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Nancy, Cacho y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo político de sus amigos Lucky y Eduardo Muñoz.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. El jardín de la Escuela Normal Sup. Gral. Manuel Belgrano participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su ex directora Sra. Lucrecia Muñoz.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. La vicedirectora del Dpto. Nivel Inicial de la Escuela Normal Sup. Gral. Manuel Belgrano: Lic. Claudia Saavedra participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. La rectora de la Escuela Normal Sup. Gral. Manuel Belgrano Prof. Graciela Corpos de Torres participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Richard, vivirás eternamente en nuestros corazones. Sus amigos Peluca Riaño, Mirta García, Nena de Raineri, Pedro, Miriam Raineri y familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia por su pronta resignación.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. María Eugenia Ledesma y Esteban Isa participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigos Marcos, Germán y su familia rogando oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Mario Emilio Drube y María Fernanda Alegre participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Familia Montoya Beltrán; Gladys, José Maria, Mario José y Constanza, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano del Dr. Marcos Boglione. Ruegan oraciones en su memoria y resignación para su flia.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Acompañan en este difícil momento a su esposa María. Andrea Reimondi y Mariano García participan su fallecimiento.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (RICHARD) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Hasta siempre querido amigo, tu recuerdo vivirá por siempre en nosotros! Fuiste ejemplo de lucha y alegría. Nos dejaste miles de momentos para cerrar los ojos y volver el tiempo atrás. Rogamos por tu eterno descanso y acompañamos a su familia en tan dolorosa pérdida. Gonzalo Ibarra y Andrea Fajardo.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Querido amigo dejas muchos recuerdos en nuestras memorias. Rogamos a Dios por tu eterno descanso. Acompañamos a su querida familia en este triste momento. Omar Fajardo y Sra. participan con profundo dolor su fallecimiento.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. María Fernanda Muratore y Rodolfo Soria participan con pesar el fallecimiento del esposo de su amiga María y acompañan afectuosamente a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. "Por que buscas entre los muertos al que está vivo?" Sus tíos Cristina Boglione y Andrés Gálvez y familia participan con profundo dolor su partida terrenal y elevan oraciones en su memoria. Siempre vivirás en nuestros corazones.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Si Cristo no hubiese resucitado vana será nuestra fe. Chini Habra Fernández y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Carlos F. Groppa y su esposa Beatriz Saccavino participan su fallecimiento y acompañan a sus padres Marcos y Tere en este doloroso momento.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (RICHARD) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Nora y Mercedes Vittar participan con dolor el fallecimiento del hermano de Germán. Ruegan oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. "Richard" querido, como duele tu inesperada partida, que Dios te tenga en la Gloria". Acompañamos a la familia en tan doloroso momento y elevamos oraciones rogando por su eterno descanso. Tu amiga Fernanda Daud y su esposo Javier Ossola.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. José Luis Abdo y familia lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Luis Daud, su esposa Anabel Molinari y sus hijos Fernanda, Mariano y Luciano participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Carlos Coronel y familia participan con gran pesar el fallecimiento del hermano de su amigo Germán y ruegan por su eterno descanso.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Personal y directivos de Toba Cerámicos lamentan profundamente la partida de su querido amigo y cliente. Siempre lo recordaremos con su sonrisa, alegría y buena onda. Acompañan a su familia en este triste momento.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. "Quien cree en mí, aunque muera vivirá". (Juan, 11) Alicia Giampaoli de Villalba, sus hijos Cecilia, Adriana, Pablo, acompañan a la querida familia Boglione - Escañuela en estos momentos de dolor y despiden a Richard con cariño. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, OLGA MARQUEZA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Sus amigas Hermanas de corazón, pertenecientes a la comunidad de Sta. Rita, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ROLDAN, SERGIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Su esposa Luciana Villalba, sus hijos Rocío, Adriel, Lourdes, sus suegros Manuel y Nilda participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol a las 11. Casa de duelo Sala velat. Nº 1 Belgrano 532. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ROLDAN, SERGIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Que Dios te reciba en sus brazos y te de el descanso eterno. Porque Felices Los humildes de corazón porque de ellos es el reino de los cielos. Sus hermanos Luky y Martín, su tía Olga y sus sobrinos Emilio, Leisa, Lautaro, Alfredo Paz y Agustín Roldan participan su fallecimiento.

VELÁZQUEZ,JOSÉ LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. La comisión directiva y socios en gral. del Club de amigos "José Quito Vega" participan con dolor el fallecimiento del ex socio y acompañan a sus familiares en estos difíciles momentos y ruegan oraciones en su memoria.

VELÁZQUEZ,JOSÉ LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Olga Morero de Najarro, sus hijos Adriana, Marta, Raúl y Cecilia y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

VELÁZQUEZ,JOSÉ LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Adriana Najarro y sus hijos Mariano y Laura participan con dolor el fallecimiento del tío Lorenzo.

VELÁZQUEZ,JOSÉ LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Lucho Zanello, su Sra. Mony Salomón, sus hijos Sandro y Oscar Zanello, acompañan a la Sra. Rosita e hija en la triste despedida del Sr. Velázquez, gran Director de la Esc. Nº 1027 de los Juries en los años 80, cuya premisa número uno para los alumnos era el consejo permanante; "Hay que leer mucho chicos".

VELÁZQUEZ,JOSÉ LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. "Señor recíbelo en tu reino de amor y paz". Graciela Gerez de Ibáñez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga Graciela.

VELÁZQUEZ,JOSÉ LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Consternadas por la dolorosa noticia de tu partida a la Casa del Padre, las integrantes de la promoción 1953 de la Esc. Normal Dr. José B. Gorostiaga, despiden al compañero, amigo y maestro Joshela Velázquez. Compañero durante cinco años con la alegría y penas de la "adolescencia", amigo como no lo hubo otro en el después de la vida y maestro con el coraje con que enfrentaste la noble tarea del docente. Ya estás ante Él, descansa en paz, que siempre estarás en nuestros corazones. Se ruega una oración en su memoria.

BRAVO, CELIA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Su esposa Vicente, hijos Nelly, Roberto y Mario, hijos políticos, nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Municipal de Beltrán, previo oficio religioso en la capilla de San Pedro. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

BRAVO, CELIA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Su hermano político Grego López y Chicha, sus hijos: Gugu, Pinino, Dani y Javier y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CHAVEZ, AIDEE (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Sus hijos Domingo, Hugo, Isabel, Liliana y Graciela, hijos políticos Eduardo y Rubén y nitos participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron velados en La Cuchilla e inhumados en el cementerio Cristo Redentor. Fernández.

CHAVEZ, AIDEE (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Eduardo Tevés, Dorila Pereyra, Betiana, Pepe Tevés y Juan Ricardo. Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan plegarias en su memoria y por la pronta y cristiana resignación de sus seres queridos.

LUNA DE GIGLIO, SIXTA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus sobrinos Eduardo, Margarita, Cristina, Marcos Pompilio y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA DE GIGLIO, SIXTA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Su sobrina Celia Pompilio de González, sus hijos Álvaro, Ivana y Albano González Pompilio participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.